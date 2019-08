Il Liceo Lussana capofila italiano del progetto internazionale di cooperazione tra scuole

“Your rights are my rights for an inclusive education”: è il tema del Progetto KA2 Erasmus +, su percorso biennale, a cui partecipa il Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana” di Bergamo, in collaborazione con altre tre scuole di Spagna (IES Eras de Renueva, Leòn), Turchia (Karapinar Ibrahim Gunduz Anadolu Lisesi, Karapinar Konya) e Slovacchia (Obchodna Academia, Topolcany).

Il Programma internazionale, coordinato dall’Istituto spagnolo di Leòn, coinvolge per l’Italia il Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana” di Bergamo, diretto dalla prof.ssa Stefania Maestrini.

Ad organizzare e coordinare il Progetto, e a gestire i rapporti internazionali con i docenti delle altre scuole coinvolte, è la Professoressa Nadia Locatelli, che, coadiuvata dal prof. Paolo Vitali, accompagnerà in Turchia, presso la scuola partner del Progetto Erasmus+, nella settimana dal 29 aprile al 4 maggio 2018, quattro studenti della classe 3^C del Liceo “Lussana”, rigorosamente selezionati per merito scolastico.

In un clima di autentica cooperazione e scambio internazionale, studenti e professori di differenti Paesi, come Turchia, Slovacchia, Spagna e Italia, potranno vivere una straordinaria avventura intellettuale di confronto e dibattito, in lingua inglese, sui temi dei diritti umani, dell’inclusione, della salvaguardia e della protezione dell’ambiente, dello scambio di esperienze professionali (job shadowing). Trattandosi di un progetto a vocazione internazionale di alternanza Scuola-Lavoro, il programma è finalizzato anche a sviluppare la collaborazione tra il mondo delle professioni e quello dell’istruzione, per affrontare le reali necessità, in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa.

Il progetto rispecchia, così, le competenze-chiave della Comunità Europea: la comunicazione nelle lingue straniere, l’uso della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca, la partecipazione attiva e critica al Progetto, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. A sottolineare e determinare lo spirito interculturale dell’iniziativa, sarà la peculiarità del metodo adottato, il lavoro in équipe, l’unico strumento che, all’insegna di un’autentica dialettica tra locale ed internazionale, è in grado di stabilire collegamenti e confronti consapevoli fra tra modelli culturali diversi (cooperative learning).

Il Progetto KA2 Erasmus+, finanziato con fondi comuni europei, si realizzerà in due anni: sono previsti due incontri con i soli docenti coinvolti (il primo si è svolto a Bergamo, lo scorso dicembre; il secondo incontro sarà in Slovacchia, in data da definirsi). Per gli studenti sono previste tre uscite, della durata di una settimana ciascuna: in Turchia dal 29 aprile al 4 maggio 2018; in Slovacchia nel periodo 1-5 ottobre 2018; in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio 2019. Durante la permanenza all’estero, gli studenti saranno ospitati presso le famiglie degli allievi delle scuole partner, frequenteranno le lezioni nell’Istituto inserito nel Programma internazionale e potranno partecipare alle attività di socializzazione e alle uscite didattiche, come da protocollo progettuale.

Rinforzare lo spirito di cittadinanza tra i Paesi dell’Unione Europea, conoscere, rispettare e promuovere i diritti umani, per prevenire conflitti, migliorare la convivenza fra popoli: ecco l’unicità di questo Progetto internazionale che determina l’arricchimento personale di studenti e professori, mediante la sensibilizzazione e il dibattito sui valori di pace, tolleranza e rispetto reciproco, per una società più giusta e democratica.