Incidente di prima mattina a Moio de’ Calvi: gravissimo 77enne

Gravissimo incidente nella mattinata di venerdì 27 aprile a Moio de Calvi.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 77 anni che avrebbe perso il controllo della propria auto uscendo di strada: è successo poco prima delle 7.30 lungo la provinciale che collega Lenna a Foppolo, nel territorio comunale di Moio de Calvi in corrispondenza del Ristorante Panoramico.

I soccorsi, con ambulanza ed elicottero del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Zogno, sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno trovato l’uomo in condizioni disperate: in un primo momento gli stessi soccorritori ne avevano comunicato il decesso, poi il 77enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Bianco.

Secondo le primissime informazioni l’uomo avrebbe accusato un malore alla guida.