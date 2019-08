Ilicic e non solo: anche Palomino e Masiello domenica pronti al rientro

Le buone notizie non mancano in casa Atalanta in vista della sfida, importantissima, con il Genoa: Josip Ilicic ha interrotto il lavoro personalizzato ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Lo sloveno ha saltato le ultime sei partite di campionato per un infortunio al ginocchio rimediato con la nazionale.

Va detto che l’Atalanta – anche senza di lui – ha mantenuto un ritmo costante, se non migliore. Dal momento dello stop sono stati recuperati sette punti alla Sampdoria e otto al Milan ed è sicuramente una nota di merito importante per tutta la squadra.

Ma il rientro in campo di colui che dall’inizio dell’anno, prima di questo infortunio, aveva saltato solo tre partite tra campionato e coppe non può che essere un fattore positivo.

Quaranta presenze in stagione, condite da quattordici gol e dodici assist. Un bilancio importante per un giocatore che, nonostante sia sbarcato a Bergamo la scorsa estate, è già entrato nel cuore dei tifosi.

L’apporto di Ilicic può essere fondamentale dall’inizio o a partita in corso, Gasperini ha sempre dimostrato grande lungimiranza nel gestire il suo minutaggio. Di trentasette presenze undici sono a sfida già iniziata, mentre delle ventisei volte in cui è sceso in campo dal primo minuto è stato sostituito in diciassette casi. È rimasto in campo per tutti i novanta minuti solo in nove occasioni.

Ma non solo lo sloveno è tornato a disposizione. Anche José Palomino ha superato l’infiammazione al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le partite contro Inter, Benevento e Torino.

È di nuovo in gruppo anche Andrea Masiello, rimasto a casa domenica scorsa per un attacco di febbre.

Restano fermi ai box solo Spinazzola, Rizzo e Melegoni, con tempi di recupero ancora da definire.

Nel frattempo cresce l’attesa proprio per Atalanta-Genoa, con più di duemila biglietti venduti a metà settimana. Obiettivo tre punti, per difendere il sesto posto e continuare a sognare la seconda qualificazione consecutiva all’Europa League.