Condannato a Treviso, era latitante dal 2012: arrestato a Romano di Lombardia

Nella giornata di giovedì 26 aprile i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno rintracciato a Romano di Lombardia un catturando marocchino 37enne. Lo straniero, dal marzo scorso, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso nei suoi riguardi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Dopo l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, l’Autorità Giudiziaria trevigiana aveva emesso appunto un provvedimento restrittivo a carico del magrebino, condannato in via definitiva per reati di droga commessi, nel 2012, in provincia di Treviso. A causa dell’irreperibilità del 37enne erano quindi scattate le ricerche dello stesso in tutta Italia.

Giovedì, infine, l’epilogo con il relativo rintraccio a Romano di Lombardia da parte dei Carabinieri della locale Stazione, in quel momento impegnati sul territorio in un mirato servizio antidroga.

Riconosciuto il ricercato, i militari dell’Arma lo hanno bloccato e così ammanettato. Successivamente l’uomo è stato portato in carcere.

Il marocchino, con alle spalle già altri precedenti penali, dovrà scontare una condanna definitiva di 1 anno di reclusione, oltre che pagare una multa di 3.000 euro.