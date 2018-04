Avicii, si fa largo l’ipotesi suicidio: “Non ce la faceva più, voleva trovare pace”

È un comunicato diffuso dalla famiglia di Tim Bergling a sollevare i dubbi sulle cause della morte del dj svedese Avicii, scomparso lo scorso 20 aprile in una stanza d’albergo di Muscat, in Oman a soli 28 anni.

“Tim era una fragile anima artistica – si legge nella nota – Cercava risposte esistenziali, era un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava ad un ritmo così alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e fare la cosa che più amava: la musica. Lottava con i suoi pensieri sul significato della vita, della felicità. Non ce la faceva più, voleva trovare pace. Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è ritrovato, era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma schivava la luce dei riflettori. Tim sarai amato per sempre e ci mancherai. La persona che eri e la tua musica terranno viva la tua memoria. Ti vogliamo bene, la tua famiglia”.

Pur non dicendo mai espressamente la parola “suicidio”, il riferimento alla volontà di trovare pace ha fatto nascere il dubbio che la morte del giovane dj svedese non fosse dovuta a un abuso di alcol: nei prossimi giorni è comunque attesa una comunicazione da parte della polizia che dovrebbe riferire degli esiti delle analisi condotte sul corpo di Tim Bergling.