Nuovo appuntamento con “La Corrida”: la tv del 27 aprile

Venerdì 27 aprile su RaiUno alle 21.25 la terza delle sei puntate de “La Corrida”, condotto da Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il programma ha mantenuto le promesse della vigilia: conservare inalterato il format del varietà, ideato 50 anni fa da Corrado e del fratello Riccardo Mantoni per un varietà all’insegna del divertimento, dell’ironia e del sapersi anche prendere in giro ma regalando anche grandi momenti di commozione come nel caso dell’esibizione della vincitrice della seconda puntata, Laura Teofani, addetta alla sicurezza all’aeroporto di Fiumicino che ha trionfato cantando “Regina della notte” dal “Flauto Magico”.

In questo terzo appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, canti, imitazioni, acrobazie, magie, poesie… per esibizioni di certo al di fuori del comune preparate da concorrenti che non sono professionisti dello spettacolo, ma che hanno dimostrato di meritarsi l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori che anche tramite i canali social de “La Corrida” hanno commentato con favore la spensieratezza e la goliardia delle persone in gara. Per un programma che riesce a portare sul palco quell’Italia genuina e al tempo stesso inventiva grazie a partecipanti che hanno un obiettivo: conquistare gli applausi delle persone in studio che però sono anche pronte a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale che si porterà a casa una targa ricordo. Come da tradizione, poi, Carlo Conti sceglierà il gruppo di ballerini tra il pubblico in sala, che dovrà poi esibirsi a fine puntata su improbabili coreografie accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini.

Come da prassi, prima della presentazione del concorrente numero uno in gara, il conduttore sceglierà una valletta (o valletto come nel caso di Lucio nella scorsa puntata) dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il programma di attualità “Nemo – Nessuno escluso”, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Al centro dell’attenzione il racconto delle vite dei ragazzi che subiscono bullismo e naturalmente la cronaca della situazione politica in vista della formazione del nuovo Governo.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.15 c’è “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro dell’attenzione ci sarà il giallo di Lidia Macchi, la 20enne trovata morta nel gennaio 1987 nei pressi del Lago Maggiore.

La trasmissione, poi, tornerà a occuparsi del caso della vicenda di Roberta Ragusa, la donna di Gello di San Giuliano Terme (Pisa) scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Il programma a cura di Siria Magri ripercorre quanto accaduto nelle udienze ed analizza gli scenari possibili.

Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”; con Ivan Montes, Yara Puebla e Angel De Miguel.

Hernando e Camila sono preoccupati per le voci che hanno iniziato a circolare in paese su una presunta relazione tra Beatriz e Aquilino. Nel frattempo, Julieta, nonostante il parere contrario di Adela e di Candela, convince Saul ad andare da Francisca per persuaderla a donare ai poveri le eccedenze della produzione di frutta. Hipolito teme per la serenità di Dolores che, da quando ha ricevuto la richiesta di divorzio da Pedro, appare molto malinconica.

L’attualità e la satira saranno protagoniste su La7 e su Canale Nove. Su La7 alle 21.10 ci sarà “Propaganda live”, il programma di attualità e satira politica condotto da Diego Bianchi in arte “Zoro”.

Su Canale Nove, invece, alle 21.25 “Fratelli di Crozza”, con le irriverenti imitazioni di Maurizio Crozza.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà il programma “4 ristoranti”, con lo chef Alessandro Borghese. Quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria.

Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Borghese ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Ci vediamo domani”, con Enrico Brignano; su Italia1 alle 21.25 “Hitman: agent 47”, con Ruipert Friend; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La captive – La prigioniera”; su La5 alle 21 “The perfect man”, con Hilary Duff; su Iris alle 21 “Spcial forces – Liberate l’ostaggio”, con Diane Kruger; e su Italia2 dalle 21.20 “30 giorni di buio”.

Rai5 dalle 21.15 proporrà un nuovo appuntamento con la serie “The sense of beauty”. Esiste una formula della bellezza? È l’interrogativo da cui prende le mosse il nuovo episodio in onda stasera.

L’idea che dietro la bellezza ci sia una formula è nata con le sculture di Policleto e con la teoria dei suoni di Pitagora. Alla fine gli antichi greci l’hanno identificata con le proporzioni perfette della sezione aurea. Oggi la scienza ha dimostrato che avevano ragione. Il cervello umano “si illumina”, accendendo la regione neurale deputata al piacere quando riconosce qualsiasi forma che segua questa proporzione: da un’opera d’arte a un brano musicale fino a un’equazione matematica ben riuscita.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una doppia vita” e “Tango”. Nel primo, Joséphine questa volta ha il compito di aiutare Julie Millot, una donna alle prese con un marito che conduce una doppia vita. Nel secondo, Joséphine arriva in aiuto della maestra di tango Maria-Sol Jimenez. Joséphine, infatti, scopre che la vita di questa donna è piena di menzogne.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “Criminal minds – Beyond borders”, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15” e su Real Time alle 20.40 il docu-reality “Da qui a un anno”.