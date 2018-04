Acconciatori e estetiste, un seminario sulla gestione aziendale

L’Area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo promuove un seminario gratuito per acconciatori e estetiste, dal titolo “Sviluppo delle competenze dell’equipe nel salone”, in programma lunedì 7 maggio alle ore 9.30, nella sala B di Confartigianato Imprese Bergamo, in via Torretta 12.

Il seminario, durante il quale relazionerà l’esperto Francesco Di Noi, affronterà tutti gli aspetti gestionali necessari a un’impresa moderna e proiettata al futuro, e i rapporti con i clienti e i collaboratori. In particolare si cercherà di spiegare come creare un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo in grado di valorizzare al meglio le capacità dei propri collaboratori.

Per informazioni e adesioni:

Aree di mestiere (035.274.267-311; areedimestiere@artigianibg.com).