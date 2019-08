Yassine Rachik e Sara Dossena, due bergamaschi agli Europei di Berlino

Saranno due i bergamaschi al via della maratona dei Campionati Europei di Atletica Leggera previsti a Berlino per il prossimo agosto: fra gli atleti scelti ed annunciati dal direttore tecnico Elio Locatelli dopo la riunione federale di martedì 24 aprile sono presenti i nomi di Yassine Rachik e Sara Dossena.

Per il ventiquattrenne di Castelli Calepio si tratta del debutto in nazionale maggiore dopo il sesto posto alla Milano Marathon in cui si è avvicinato al tempo personale, mentre per la trentaquattrenne di Clusone, sesta al debutto nella Maratona di New York e reduce da un infortunio al metatarso, la gara tedesca coinciderà con la prima convocazione in maglia azzurra nella distanza più lunga su strada. “La gara continentale sarà molto probabilmente di altissimo livello tecnico – spiega Locatelli – e l’Italia punta a confermarsi come una delle realtà leader della corsa su strada. Tra gli uomini, schiereremo quattro atleti: Daniele Meucci, Stefano La Rosa, Eyob Faniel, Yassine Rachik; in campo femminile, la formazione sarà composta da Catherine Bertone, Sara Dossena, Valeria Straneo, Giovanna Epis, Fatna Maraoui e Laura Gotti; ove una delle suddette dovesse avere dei problemi, sarà pronta a subentrare Anna Incerti, che farà comunque, come tutti i selezionati, un percorso agonistico e di preparazione concordato e assistito”.