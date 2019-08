Tenax Bergamasca Scherma tra coppa Italia e medaglie regionali

Nella Categoria Cadetti sono scese in pedana Matilde Bettinaglio e Sara Della Cioppa fermate alla diretta valida per accedere alle prime 64 classificandosi 84° e 127°; mentre nella spada maschile Edoardo Dullia dopo un buon girone si è fermato alla prima diretta terminando 133°, e Michele Conti che per poche stoccate non ha superato la fase a gironi. Hanno invece preso parte alla prova giovani Matyas Monzio Compagnoni che per poche stoccate non supera la fase a gironi e Marco Oggionni (52°) che è stato fermato dall’argento della gara Francesco Caudo (Fiamme Oro Roma) alla diretta valida per i 32.





(Foto: Sara Della Cioppa poco prima di iniziare il primo assalto della fase a gironi).





(Foto: Marco Oggionni a colloquio con il maestro Dago Tassinari).

Sono state pubblicate dal Comitato Regionale lombardo le classifiche regionali GPG dopo le tre prove che hanno sancito i vincitori dei titoli regionali della stagione agonistica 2017/2018. Nella categoria Allievi sono state registrati i podi di Leonardo Morotti e Nicolò Del Contrasto che si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle dello spadista Lorenzo Volpi (Associazione schermistica Bresso). Gli spadisti bergamaschi verranno premiati alla Festa Regionale della Scherma in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Milano 2018 domenica 10 giugno. Infine da sottolineare i buoni piazzamenti di categoria anche di Sebastiano Bosso (4°), Francesco Mazzoni (5°), Jacopo Rizzi (5°), Anna La Barbera (5°), Mattia Fassi (5°) e Matilde Bellini (7°).