Il sottosegretario Gozi a Bergamo: “Il Pd non apra al qualunquismo 5 Stelle”

Non ha dubbi l’onorevole Sandro Gozi e pensa al Partito Democratico con un ruolo ben definito.

“Di fronte alla scelta degli italiani, noi non possiamo sottrarci. Noi rappresenteremo l’altra scelta degli italiani. Come Partito Democratico dobbiamo creare un’opposizione nettamente alternativa al nazionalismo di Salvini e al qualunquismo dei 5 Stelle, un’alternativa sull’Europa, liberale e sociale, occupando uno spazio centrale che c’è nella politica italiana. Questa è la vera missione del Partito Democratico”.

Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari Europei non ha dubbi sul futuro del Partito Democratico.

In un’intervista video a Bergamonews spiega perché il Pd non può allearsi con Di Maio per creare un governo. C’è spazio anche per un’idea di Europa da costruire e da scegliere in vista della tornata elettorale del prossimo anno che chiamerà milioni di cittadini europei a votare per il nuovo Parlamento.