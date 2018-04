Ecco quali post rimuoviamo: Facebook svela le linee guida

Novità in casa Facebook, e perciò in casa di moltissimi di noi, sia nel campo delle cancellazioni di post che violano le regole, sia in quello del rapporto diretto con gli utenti, come annuncia Primaonline

Incitamenti alla violenza, parole d’odio, spam commerciale, atti sessuali e immagini di nudi. Infine la violazione della proprietà intellettuale. Mark Zuckerberg finalmente rende pubbliche le linee lungo cui si snoda la censura di Facebook.

La vicepresidente Monika Bickert utilizza un post per illustrare cosa si può inserire e cosa no sul social network. E cosa viene rimosso. A lavorare su questi temi un misto tra le segnalazioni e l’algoritmo. Più però un folto gruppo di revisori di contenuti, quasi raddoppiato nei numeri (oggi 7.500) che senza sosta, 24 ore su 24 in 40 lingue controlla, verifica, cancella.

Ma ci si può appellare e si può far ricorso, da subito sui post su sesso e violenza sessuale, prossimamente per le altre cancellazioni.

Per migliorare e rendere più veri i rapporti con gli utenti inoltre, Facebook avvia a maggio i ‘Facebook Forum: Community Standards’, appuntamenti pubblici in giro per il mondo (per ora l’Italia ancora non è programmata) per ascoltare le esigenze delle persone.