Cambiano i tempi e cambiano le esigenze dei viaggiatori. “ViaggiUniversitari” ha realizzato un’indagine di mercato per essere al passo con i nuovi bisogni dei vostri clienti: cosa è emerso da queste interessante ricerca?

“L’indagine è stata sottoposta ad un campione di 800 ragazzi e ragazze, tra i diciotto e i venticinque anni, non tutti universitari – per partire con noi, è bene saperlo, non bisogna esserlo per forza. Sono emersi dati molto interessanti. Il 55% degli intervistati parte una o due volte durante all’anno, ma non sono pochi quelli che viaggiano tra le tre e quattro volte, prenotando la vacanza con un anticipo al massimo di tre mesi dalla partenza e con budget per trasferimento e soggiorno che va dai trecento ai cinquecento euro. Come previsto, il low cost è un must! Altra informazione interessante che ci ha spiazzato: non attirano solo discoteche e TopDj (al massimo delle preferenze per il 12,9%). I nuovi viaggiatori, il 36,9%, prediligono vivere ogni giorno in una spiaggia diversa, fare amicizie, conoscere luoghi mai visitati prima. Insomma: siamo in tutto e per tutto social, anche quando si tratta di scegliere la destinazione per le vacanze estive!”

di 15 Galleria fotografica Viaggi universitari.it









Un viaggio porta con sé emozioni e nuove conoscenze. I giovani lo sanno, ecco perché amano viaggiare. Di recente avete attivato la campagna “1000 posti a 350 €”. Di cosa si tratta?

“Sappiamo bene quanto importante il viaggio dell’estate per i ragazzi tra i 18 e i 25 anni: un anno intero passato a sgobbare sui libri, l’ansia degli esami universitari o lo stress del lavoro vanno ricompensati. È pur vero che in questa fase della vita non sempre si ha una disponibilità economica importante: i gruzzoletti messi da parte spesso cozzano con i prezzi proibitivi delle mete più gettonate. Ecco che, in vista delle elezioni politiche 2018, abbiamo creato una mini – campagna elettorale con Leongino Presidente, la nostra mascotte! Ovviamente, i vari candidati per i collegi erano ragazzi del nostro staff che si sono prestati a questo simpatico giochino e, tra una risata e l’altra, ci hanno messo la faccia. Messaggio elettorale: “+estatextutti”! Offrendo 1.000 pacchetti a meno di 350€ ci siamo impegnati seriamente per dare a tutti la possibilità di vivere una vera estate da leoni low cost… in pieno stile viaggiuniversitari.it! Insomma: niente chiacchiere, qui facciamo i fatti.”

Quali sono le modalità di prenotazione dei viaggi da voi organizzati e dove possiamo cercare informazioni?

“La prenotazione avviene interamente online sul nostro sito viaggiuniversitari.it: dopo aver selezionato dalla home la destinazione di interesse, in tre semplici clic, si arriva alla compilazione del modulo con le informazioni anagrafiche dei partecipanti. Nulla di vincolante: qualora non si dovesse poi procedere con il pagamento entro i giorni indicati, questa cadrebbe in automatico. Niente impegno, amiamo le relazioni libere! Nei vari step della procedura, si possono recuperare tutte le informazioni di proprio interesse. La policy aziendale, a riguardo, è decisa: patti chiari, amicizia lunghissima! Con una sezione intitolata proprio così ed un sistema di valutazione in stars associato alle caratteristiche dell’offerta turistica proposta da noi e dalla meta stessa, la scelta diventa davvero molto semplice.”

Viaggiuniversitari si rivolge a tutti gli studenti. Tra questi quanti bergamaschi si sono affidati a voi per un viaggio da non dimenticare?

“Siamo sbarcati al centro-nord da pochi anni. In breve tempo queste regioni sono diventate il nostro principale mercato in termini di vendite: questo è un dato che ci rende particolarmente orgogliosi. Bergamo è una delle province in cui vendiamo di più. I giovani bergamaschi hanno una vera e propria passione soprattutto su Grecia e Croazia.”

Sul sito Viaggiuniversitari.it compare un’interessante iniziativa: “Tagga la tua estate”. L’idea sembrerebbe quella di offrire la possibilità di una vacanza a misura di cliente. Un modo alternativo di personalizzare il proprio viaggio. È corretto?

“Più o meno sì, ti faccio un esempio. Marco, 18 anni, decide di trascorrere la sua estate a Pag. Ne ha sentito tanto parlare e tutti i suoi amici sono stati lì: insomma, Pag è uno sballo! Di solito Marco non ama frequentare discoteche, preferisce andarci una volta a settimana e per le altre sere passeggiare tra i baretti del centro città, fare un aperitivo e scoprire sempre posti nuovi. Qualcuno dovrebbe fargli notare che la vera essenza e forza di Pag, famosa non a caso come “la regina del divertimento”, è la spiaggia di Zrce con i suoi Cub openair e party H24. Noi ci occupiamo di questo. È molto probabile che dopo 7 notti, Marco tornerà a casa deluso, a differenza di Gioia, la migliore amica, che adora i DjSet spettacolari come quelli di Bob Sinclair o Martin Garrix a cui ha preso parte a Zrce! Insomma, non era la tipologia di vacanza adatta a lui in quel momento della sua vita. Forse il prossimo anno lo sarà, forse no.”

Per dare la possibilità ai ragazzi di riconoscere subito la destinazione più vicina al proprio stile di vita, nella home di viaggiuniversitari.it ogni meta ha un Tag, una sorta di smile colorato che compare quando ci si passa sopra con mouse o touch. Il Tag Violet indica il Viaggio Evento Vagamondo ed è perfetto per chi cerca la magia della vacanza di gruppo, il Tag Lime è pensato per chi ama partynostop e Dj set da paura, mentre il Tag Green per chi ama fare di tutto un po’ e cerca tante nuove storie da raccontare. Ecco il perché di “Tagga la tua estate!”. E tu, oggi, che Tag sei?”

Corfù, Pag e Gallipoli: queste sono alcune delle mete da voi proposte. Avete in programma delle nuove location per l’estate 2018?

“La programmazione si è ampliata ed è diventata molto diversificata proprio grazie ai Tag: non dubitiamo del fatto che esistano altre tipologie di viaggiatori, la cui soddisfazione rappresenterà la nostra scommessa per il futuro! Insomma, capitali della movida ne abbiamo sia in Italia che all’estero con Gallipoli e Pag. L’esperienza Viaggio Evento Vagamondo, in Sicilia, ad Umag e Ipsos regalerà centinaia di nuovi amici a chi le sceglierà per le proprie vacanze. Ed infine Budva, Corfù, Salento ed Isole Eolie per chi proprio non sa stare fermo e cerca una vacanza dalla quale tornare con tante nuove storie da raccontare. Per il Nord Italia sono previste partenze per Corfù, Pag, e Gallipoli.”