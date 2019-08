Perché la fontanella nell’area cani di via Boccaleone non funziona?

Marco Mapelli, cittadino di Bergamo, si rivolge a Bergamonews per chiedere, alla amministrazione comunale o a chi di dovere, il motivo per cui la fontanella dell’acqua nell’area cani di via Boccaleone, installata da qualche anno, non venga messa in funzione.

Tutti i cittadini che portano i loro cani nell’area, spiega il signor Mapelli, penso abbiano il diritto di dissetare i propri animali, specialmente nei mesi caldi, visto che negli altri parchi pubblici le fontane sono attivate.