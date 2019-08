L’intera minoranza di Treviglio abbandona l’aula in segno di protesta. È successo durante il consiglio comunale di giovedì 26 aprile all’inizio della discussione dei quattro punti all’ordine del giorno inerenti l’approvazione dei bilanci di esercizio delle società partecipate del Comune di Treviglio.

I consiglieri Rossoni, Sonzogni, Molteni, Ronchi, Pignatelli e Calvi, spiazzando presenti e maggioranza, hanno comunicato la decisione di abbandonare la seduta in segno di protesta, per chiedere a gran voce la reintroduzione delle Commissioni consiliari, presenti a Treviglio fino al 2016, e poi abolite dall’allora Commissario prefettizio Alfredo Nappi.

Al loro posto da qualche mese sono stati introdotti i gruppi di lavoro, che a quanto pare non soddisfano le necessità delle minoranze.

“Il voto sui punti all’ordine del giorno di questa sera è espressione fondamentale del ruolo di indirizzo e controllo di questo Consiglio, dei consiglieri comunali di maggioranza, come di minoranza – affermano tutti i consiglieri di minoranza in una nota letta all’assemblea dalla capogruppo PD Laura Rossoni – Ma noi oggi, consiglieri comunali di minoranza, siamo messi nelle condizioni di poter adempiere al mandato che gli elettori ci hanno consegnato? Noi riteniamo di no”.

Una presa di posizione forte da parte della minoranza, che poi rincara la dose: “L’attività istruttoria e di preparazione delle proposte di deliberazione è sempre stata svolta nelle Commissioni consiliari, nel confronto fra consiglieri comunali e assessori, e con l’apporto dei funzionari incaricati delle pratiche in esame. L’abolizione delle Commissioni consiliari, avvenuta nel giugno 2016, ha eliminato la preventiva fase di istruttoria, che ora è possibile solo nel confronto tra il singolo consigliere comunale e il competente dirigente o responsabile di servizio, ma solo previo appuntamento – e aggiungono – Quest’oggi non saremo le belle statuine che assistono all’ennesima rappresentazione di una maggioranza che sistematicamente svilisce il ruolo dell’opposizione e che deve poter essere messa nelle condizioni di analizzare proposte e documenti, di segnalare carenze e incongruità, di fornire suggerimenti e indirizzi”.

Voce grossa quindi da parte di una minoranza coesa, mitigata in parte dalla volontà di presentare “intenti non belligeranti” come specificato dalla consigliera Ronchi – Lista Molteni Sindaco – a cui ha fatto eco lo stesso Molteni, definendo il gesto “una forma di protesta ma anche di sensibilizzazione” verso le condizioni di lavoro definite dalla minoranza “svantaggiate”.

Non va certo per il sottile, invece, il consigliere Stefano Sonzogni – Partito Democratico – che ha definito “avvilente”, verso l’intero consiglio comunale, arrivare al punto di dover abbandonare l’aula con un atto di protesta per sensibilizzare sulle necessità presentate e richieste da tempo, mentre Gianluca Pignatelli – Forza Italia – ha giustificato la decisione di abbandonare l’aula prima dell’approvazione dei bilanci proprio per l’importanza di tali rendicontazioni.

Infine Emanuele Calvi – Movimento 5 Stelle – si è soffermato sulla necessità dei istituire le Commissioni consiliari in modo da poter permettere ai consiglieri di minoranza di “esprimere al meglio i propri diritti”.

Piccata la risposta del primo cittadino Juri Imeri che si è definito “perplesso e rammaricato” della vicenda, definendo la questione una “mancanza di rispetto” verso gli amministratori delle società presenti in consiglio per esporre i rendiconti annuali: “Io credo che arrivare stasera con questa protesta che si maschera di pacatezza sia una mancanza di rispetto dei confronti di chi stasera relazionerà – e prosegue – Credo che qualora ci fosse stata la necessità, da parte della minoranza, di approfondire i temi ci sarebbe stata la possibilità di organizzare un incontro e confrontarci – e conclude – la discussione ora si sposta sui gruppi di lavoro, che sono stati istituiti da tempo e che noi riteniamo lo strumento utile per sopperire alle commissioni di lavoro”.

Più mirato invece l’intervento del Capogruppo di maggioranza della Lega Nord Francesco Giussani che sulla protesta congiunta afferma: “Ritengo il discorso legato alle commissioni di stasera una foglia di fico, utilizzata per nascondersi per fuggire dall’aula data l’incapacità dei consiglieri di minoranza di votare contro i bilanci presentati in questa seduta”.

Prima di abbandonare l’aula la minoranza ha presentato la proposta di modifica dello statuto comunale con la reintroduzione delle Commissioni consiliari che verrà portato all’ordine del giorno nella prossima assemblea cittadina che si terrà a maggio.