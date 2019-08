Marzia Bi, la bergamasca ingaggiata dalla ‘Universal’ debutta col suo primo disco

Da poco ha firmato un importante contratto con la prestigiosa casa discografica “Universal Music” e venerdì 27 aprile il suo primo disco debutterà sugli scaffali dei negozi italiani.

Lei è Marzia Beretta, in arte Marzia Bi, talento musicale nativo di Treviglio che spera di scalare le classifiche musicali italiane sotto l’occhio vigile del grande maestro Vince Tempera, famoso per essere stato molti anni direttore d’orchestra del Festival di Sanremo e de “La Corrida”, oltre che per essere stato il “musico” di Francesco Guccini e compositore di decine di colonne sonore e hit italiane.

Un incontro quasi casuale, avvenuto durante una serata benefica tenutasi all’Auditorium di Milano un paio di anni fa. Fin da subito subito pare essere scattata la “scintilla” artistica tra i due, con il maestro Tempera che da subito è rimasto stregato, a suo dire, dal “timbro vocale molto particolare” che Marzia possiede.

Da quel giorno è partito un sodalizio artistico tra i due, culminato con il primo disco della cantante bergamasca dal titolo “Tutti quelli che hanno un cuor”. L’album, composto da 13 brani, è una rivisitazione dei grandi successi del compositore e pianista americano Burt Bacharach, in cui vengono riproposti i testi in italiano che furono scritti, all’epoca, per il maestro americano.

Le canzoni, disponibili anche su iTunes e Spotify, sono state arrangiate da un’orchestra live con il contributo di alcune guest star della scena jazz milanese, il tutto condito dalla direzione artistica di Vince Tempera, che ne ha seguito tutte le fasi di produzione e arrangiamento.

Dopo una lunga gavetta iniziata a soli 8 anni, e dopo varie esperienze musicali con ospitate in alcune tv ed esibizioni in tutta la penisola, Marzia si appresta al grande salto con il cd di prossima uscita e soprattutto un tour promozionale.

“C’è un po’ di giusta emozione per il 27 aprile, data di uscita del mio album ‘tutti quelli che hanno un cuor’ – scrive Marzia in una dedica sui social network indirizzata ai suoi fans -. Un traguardo molto importante per il mio percorso di cantante e di vita. Se il 27 aprile mi penserete o ascolterete un mio brano, sono sicura che un pizzico di emozione avvolgerà anche voi”.