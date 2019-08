“Intitoliamo a Pannella i giardini vicino al carcere dove fu detenuto Tortora, per cui si batté”

Il 19 maggio saranno passati 2 anni dalla morte di Marco Pannella: Marco Fabio Garozzo (iscritto al Partito Radicale) e Gianni Rubagotti (segretario dell’associazione “Myriam Cazzavillan”) lanciano una proposta. “Sarebbe bello – scrivono ai consiglieri comunali di Bergamo – celebrare l’anniversario consentendo alla memoria di Pannella di riposare non in una bella piazza o monumento ma accanto ai detenuti a cui è stato vicino in tutta la sua storia politica e umana”.

Tra l’altro, ricordano, proprio nel carcere cittadino fu “ospite” una persona a cui Pannella era legatissimo, Enzo Tortora, “per cui da tempo abbiamo chiesto che una targa ricordi in quale cella venne recluso”.

I due promotori sottolineano come la legge che chiede che passino 10 anni dalla morte per intitolare un bene demaniale consenta di ottenere deroghe in casi eccezionali, “e questo ci sembra più che eccezionale. Comunque siamo aperti ad altre proposte da parte della amministrazione comunale”.

L’obiettivo, oltre al ricordo del leader radicale è che “l’intitolazione diventi una occasione di far conoscere alle nuove generazioni la storia delle lotte per i diritti civili in Italia, in un momento dove molti sembrano dimenticarla”.

L’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ è la associazione che nel 2017 si è presa carico della promozione delle attività del Partito Radicale a Milano e in altre zone della Lombardia contribuendo al raggiungimento delle 3000 iscrizioni lo stesso anno.

Maggiori informazioni

web: iniziativaradicale.wordpress.com

Twitter: @AirCazzavillan

Facebook: Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”