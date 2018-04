GP della Liberazione, il Valcar è secondo con Giulia Confalonieri

Sventola il tricolore anche in casa Valcar PBM nel giorno del settantatreesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista: arriva infatti il secondo posto di Maria Giulia Confalonieri nel G.P. della Liberazione Pink disputatosi lungo le strade di Roma.

La gara, corsa su di un circuito di 6 km da ripetere sedici volte fra le Terme di Caracalla e Porta San Paolo, ha visto al via 105 atlete che si sono date battaglia con diversi allunghi sino all’ultimo giro quando Letizia Paternoster (Astana Women Team), Maria Giulia Confalonieri (Valcar PBM), Rasa Leleivyte (Aromitalia Vaiano), Diana Klimova (Russia) e Nadia Quagliotto (Top Girls Fassa Bortolo) hanno guadagnato una decina di secondi sul gruppo principale, un vantaggio sufficiente per potersi giocare la vittoria finale.

In volata la più veloce è stata la trentina Letizia Paternoster, alla prima affermazione fra le professioniste nell’anno del proprio debutto nella categoria maggiore, davanti alla Confalonieri ed alla lituana Leleivyte. Per il team con sede a Bottanuco è giunto anche il settimo posto di Elisa Balsamo, che ha chiuso la prova nel gruppo delle inseguitrici a sette secondi dalla vincitrice, mentre per il ciclismo bergamasco arriva anche il nono posto di Debora Silvestri, atleta in forza al team Eurotarget Bianchi Vitasana diretto dall’ex professionista orobico Giovanni Fidanza.