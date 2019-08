Ghislandi alla “Settimana della cultura” di Calcio, paese caro ad Alda Merini

Venerdì 27 aprile alle 21 nello storico Castello Oldofredi di Calcio l’attore Pietro Ghislandi si esibirà nell’ambito della “Settimana della cultura”.

La rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elena Comendulli e dal vicesindaco Giuseppe Cigognani, lo scorso anno, ha riscosso un gran successo di pubblico.

La prestigiosa settimana della cultura si chiuderà il 1° maggio con una serata speciale dedicata alle poesie della famosa poetessa Alda Merlini.

La poetessa milanese è stata legata alla terra bergamasca perché aveva sposato un panettiere calcense, con cui ha vissuto per alcuni mesi nel paese della bassa dove, ultimamente, si recava spesso in treno per portargli i fiori al camposanto.

Il comico bergamasco personalizzerà il suo spettacolo ironizzando sulla realtà sociale di Calcio, noto come “Paese dei muri d’autore”.

Dopo la primavera l’attore bergamasco sarà di nuovo protagonista, alla radiotelevisione nazionale svizzera, in una trasmissione radiofonica in prima serata.