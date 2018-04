In fuga su auto rubata a Bergamo: arrestato noto pregiudicato a Brescia

È stato arrestato dai carabinieri in centro a Brescia mentre era a bordo di un’auto rubata in provincia di Bergamo. L’arresto è arrivato nel corso di una serie di controlli nella zona di piazzale Arnaldo, quella della movida cittadina bresciana.

Tra le tante auto in transito, i militari hanno riconosciuto un noto pregiudicato 47enne di Salò. Era a bordo di una vettura risultata rubata in provincia di Bergamo. La pattuglia ha iniziato a seguirlo mantenendosi a debita distanza per non farsi individuare. Il rischio era quello di innescare una pericolosa fuga del 47enne per le congestionate vie del centro storico.

Arrivati in zona Carmine, nel momento propizio, i carabinieri hanno fermato il conducente che è stato poi accompagnato in caserma per la denuncia. Ricettazione e reiterazione della guida con patente revocata le accuse di cui dovrà rispondere. L’auto è stata restituita ai legittimi proprietari.