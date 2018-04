Foppolo, lo spettro del commissariamento: lascia anche Samanta Berera

Il Consiglio comunale di Foppolo perde i pezzi. Sono tre i consiglieri che nel giro di cinque giorni hanno deciso di rassegnare le dimissioni. A Giuseppe Carletti e Fulvio Berera, mercoledì 25 aprile si è aggiunta Samanta Berera, 40 anni, di professione commerciante.

La decisione pare abbia scatenato qualche malumore. Sono infatti sette i Consiglieri rimasti. Per andare avanti ne servono almeno sei, altrimenti senza il numero minimo scatta il commissariamento, esattamente come nel caso della vicina Valleve, dove il Consiglio Comunale ha dato per intero le dimissioni in seguito agli ultimi sviluppi dell’inchiesta della Procura che ha coinvolto il sindaco Santo Cattaneo, ora agli arresti domiciliari proprio come il collega di Foppolo, Giuseppe Berera.

Entrambi sono stati sospesi dalla Prefettura di Bergamo: se a Foppolo le redini dell’amministrazione sono finite nelle mani del vicesindaco Marco Cattaneo, a Valleve è subentrato il commissario prefettizio Andrea Iannotta. In caso di ulteriori dimissioni, la stessa sorte toccherebbe anche a Foppolo, dove il Consiglio comunale appare come mai in bilico.