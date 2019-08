Brutta disavventura ma dal lieto fine per due giovani caprioli maschi, finiti accidentalmente nel canale Adda in comune di Filago.

Nella mattinata di giovedì 26 aprile, il personale di sorveglianza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca è intervenuto, in collaborazione con

gli agenti del Nucleo Ittico Venatorio della Polizia Provinciale, per metterli in salvo.

Nella notte tra il 24 ed 25 aprile il personale è stato allertato dalla Polizia Provinciale circa la possibile presenza di animali selvatici nel canale Adda a Filago. Mercoledì 25 aprile, di primo mattino, si è organizzato con gli agenti un sopralluogo per accertare la veridicità della segnalazione, verificare per quanto possibile lo stato di salute degli animali ed organizzare di conseguenza l’intervento di recupero.





L’avvistamento degli animali ha permesso di appurare che gli stessi non erano feriti e si presentavano in buona salute. E questo nonostante il bel balzo che hanno compiuto nel tentativo di scavalcare le recinzioni del Canale Adda, probabilmente nel tentativo di sfuggire a predatori o ad altri animali selvatici.

Giovedì i due piccoli esemplari, dal peso di circa 25 kg, sono stati recuperati e messi in salvo. Il veterinario ha verificato lo stato di salute di entrambi gli

animali e ha dato il via libera alla loro reimmissione in ambiente naturale.

Per il trasporto, data la vivacità degli animali e comunque sotto sorveglianza veterinaria, si è provveduto alla loro immobilizzazione, bendaggio agli occhi e minima sedazione, per il tempo necessario a riportarli nell’ambiente naturale.

Dopo il risveglio, sono stati rilasciati nelle aree boschive sulle colline di Palazzago.