Dalla mostra al libro: un viaggio nella pop art con Pino Viscusi

Venerdì 27 aprile allo Spazio Incontri della Fiera del Libro (Ore 11) viene presentato l’ultimo libro di Pino Viscusi “Pop Art e poesia : 14 artisti tra immagini e parole”. L’evento si affianca alla mostra “Invito al collezionismo” del medesimo autore allestita al Centro Culturale San Bartolomeo fino al prossimo 6 maggio.

L’occasione, nata dalla passione di Viscusi per i linguaggi del Novecento e per le avanguardie delle arti visive e letterarie, si presta a un confronto tra le generazioni sul senso e la portata del linguaggio pop in tutte le sue declinazioni e contaminazioni a partire dagli anni Cinquanta ai nostri giorni.

L’autore, artista e critico nativo di Macerata ma bergamasco di adozione, ha al suo attivo numerose mostre ed eventi transdisciplinari sul linguaggio verbo-visivo, pubblicazioni sulla storia del cinema e dei “nuovi linguaggi” in arte e poesia, libri sulla storia delle arti a Bergamo, esposizioni di pittura e di poesia visiva. Di questo suo bagaglio plurale e multiforme di esperienze Viscusi fa tesoro per la mostra in corso, così come per la presentazione del volume: i due appuntamenti, infatti, propongono un vero e proprio viaggio nella pop art attraverso la rilettura artistica personale del pittore e ricercatore, ma anche attraverso le sollecitazioni dei giovani studenti-artisti del Liceo Artistico Manzù.

Gli alunni del liceo d’arte cittadino, infatti, in funzione del programma di alternanza scuola-lavoro hanno realizzato lo scorso anno la decorazione delle facciate esterne della palestra comunale di Parre sotto la guida dei loro professori Paolo Fabri, docente di progettazione e design, e di Maura Cantamessa, artista e docente di progettazione pittorica. I sette murales, ultimati nell’ottobre 2017, evocano soggetti contemporanei di grande effetto visivo e rivelano – secondo il giudizio dei docenti responsabili del progetto – una matura acquisizione degli elementi della pop art da parte dei loro alunni. Si tratta di opere a più mani, in pieno spirito popular, che risentono della fascinazione delle opere di Keith Haring, Jasper Johns, Andy Warhol.

Di questo progetto formativo plurale parleranno al pubblico i protagonisti, gli studenti del Liceo Artistico rappresentati dai docenti Paolo Fabri e Maura Cantamessa, insieme all’autore Pino Viscusi e al critico Amanzio Possenti.

La mostra al Centro San Bartolomeo consta di cinquanta opere policrome, di formato verticale, animate da libere scritture, brevi haiku, grafismi e lacerti iconici fra la street art e il neodada, di spiccato sapore pop. È una sorta di summa, e allo stesso tempo di omaggio agli autori, di quanto è stato prodotto in sessant’anni di arte americana (e non solo) dai tempi della rivoluzione estetica di massa.

Si passano in rassegna, alle pareti come nel volume-catalogo dell’esposizione, icone assolute come la serial art di Andy Warhol, il new dada di Jasper Johns, le “short stories” di Robert Rauchenberg, il simbolismo grafico di Roy Lichtenstein, l’“oggetto donna” di Tom Wesselman. E poi, includendo il panorama anche europeo, la natura mimetizzata di Arshile Gorky, le modulazioni sensoriali di Asger Jorn, le visioni irriverenti delle dive di Willem de Kooning, il declino della borghesia di Enrico Baj, gli assemblaggi di Jean Dubuffet, il graffitismo fumettistico di Keith Haring, la parola dipinta di Julian Schnabel, il graffitismo esoterico di Jean Michel Basquiat, l’esibizionismo e narcisismo di Gilbert&George.

Si tratta di una ricognizione vivace e appassionata di una stagione della modernità che ha esaltato la sinergia di segno e parola e che sembra non volere ancora tramontare.