Al via “La mafia uccide solo d’estate – Capitolo secondo”: la tv del 26 aprile

Giovedì 26 aprile alle 21.25 su RaiUno andrà in onda la prima delle sei puntate della fiction “La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2”, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Edoardo Buscetta, Angela Curri, Francesco Scianna, Valentina D’Agostino e Dario Aita. Andranno in onda l’episodio numero uno e due. Nel primo, Lorenzo ha paura di una ritorsione della mafia perchè ha parlato dell’omicidio di Boris Giuliano. Spaventato da una possibile vendetta mafiosa, decide di trasferirsi nel nord Italia, ma questa decisione crea un grande scompiglio in famiglia e si vede costretto a rinunciare alla sua idea. Nel secondo, Pia finalmente fa il suo ingresso a scuola, ma scopre che tutto è molto diverso da come lo aveva immaginato: l’atmosfera è molto difficile e l’edificio cade a pezzi. Spaventata dalla situazione, decide di protestare. Lorenzo, invece, fa il concorso per entrare alla regione, dove adesso governa un uomo che ha annunciato grandi cambiamenti: Piersanti Mattarella.

Su RaiDue alle 21.20 sarà la volta della sesta delle otto puntate di “The voice of Italy”, condotto da Costantino Della Gherardesca. Questa sera si svolgerà il secondo e ultimo Knock Out del talent.

Dopo i primi 6 selezionati giovedì scorso, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno gli ultimi 10 semifinalisti da portare alla fase successiva, la Battle.

Nei Knock Out ogni coach suddivide il proprio team in 3 quartetti, assegnando un brano a ciascun talento. Alla fine delle esibizioni la scelta sarà difficile e crudele: un solo concorrente di ciascun quartetto potrà essere salvato dal proprio coach. I 6 che si sono già garantiti un posto in semifinale sono Mirco Pio Coniglio (Team Francesco), Elisabetta Eneh (Team Cristina), Riccardo Giacomini (Team J-Ax), Tekemaya (Francesco Bovino, Team Al Bano), Andrea Tramacere (Team J-Ax), Asia Sagripanti (Team Francesco). Chi non viene scelto ha ancora un’ultima opportunità di rimanere in gioco: i coach devono infatti scegliere un quarto concorrente tra gli eliminati degli altri team, avvalendosi dell’opzione Steal. Il pulsante Steal permette il ripescaggio di un concorrente eliminato da un altro coach, con un meccanismo che può ripetersi più volte, fino all’ultimo round dei ko. I concorrenti ripescati nel primo Knock Out e che al momento potrebbero proseguire la sfida fino alla Battle sono: Laura Ciriaco (Team Cristina), Deborah Xhako (Team Francesco), Sabrina Rocco (Team Al Bano); Antonio Marino (Team J-Ax).

Di seguito i gruppi che si sfideranno nel secondo Knock Out di giovedì 26 aprile:

– Team Al Bano – primo gruppo: Raimondo Cataldo, 26 anni di Mantova (libero professionista); Angela Semerano, 25 anni di Ostuni (studentessa e cantante); Stefania Calandra, 50 anni di Roma (musicista); Simona Marcelli, 20 anni di Bergamo (studentessa).

Secondo gruppo: Selenia Stoppa, 26 anni di Lecce (attrice e cantante); Virginia Dioletta, 22 anni di Roma (fonica); Michele Mirenna, 27 anni di Milano (musicista); Maryam Tancredi, 19 anni di Napoli (studentessa).

– Team J-Ax – Kymberly Mandriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 21 anni di Verona (studentessa al conservatorio); Uramawashi (Gaia Miolla e Nicolò Restaini, 18 e 21 anni di Bari, studenti); Roberto Tornabene, 16 anni di Catania (studente).

– Team Francesco Renga – Marica Fortugno, 21 anni di Reggio Calabria (studente); Michelangelo Falcone, 17 anni di La Spezia (studente); Annalisa Perlini, 20 anni di Sondrio (studentessa); Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (cantante e sportivo).

– Team Cristina Scabbia. Primo gruppo: Graziana Campanella, 26 anni di Bari (cantante); Mara Sottocornola, 31 anni di Como (cantante); Asja Cresci, 18 anni di Livorno (studentessa); Andrea Butturini, 24 anni di Brescia (studente).

Secondo gruppo: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Marco Priotti, 31 anni di Torino (impiegato); Alessandra Machella, 32 anni di Roma (musicista); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente).

Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “The Voice of Italy”, commentano il programma Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back”.

Tv8 alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio tra Arsenal e Atletico Madrid, match valido per la semifinale di andata di Europa League. I telespettatori potranno vivere appieno l’atmosfera che si respirerà sul campo dell’Emirates Stadium sin dalle 20.30 con lo studio pre-partita. A condurre Alessandro Bona e Federica Fontana, che saranno affiancati da Luca Toni, Lorenzo Amoruso, Marco Bucciantini e Fayna.

Al termine dell’incontro, alle ore 23, al via “Goal Collection”, con le interviste e i commenti a caldo, e un’ampia sintesi dell’altra semifinale di andata tra il Marsiglia di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, e il Salisburgo.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e su La7 con una nuova sfida dei talk-show. Su Rete4 ci sarà “Quinta colonna” condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 l’appuntamento è con “Piazzapulita” con Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Franny”, con Richard Gere; su Canale5 alle 21.25 “Femmine contro maschi”, con Emilio Solfrizzi, Nancy Brilli, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Francesca Inaudi; su Italia1 alle 21.25 “Il mistero delle pagine perdute – National treasure”, con Nicolas Cage; e su Canale Nove alle 21.30 “Tutta la verità – Il delitto di Avetrana”. Ancora, su Rai4 alle 21 “The medallion”, con Jackie Chan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True justice – Missione segreta”, con Steven Seagal; su La5 alle 21 “Save the last dance”, con Julia Stiles; su Iris alle 21 “Il pianista”; con Adrien Brody; e su Italia2 alle 21.20 “The losers”, con Zoe Saldana.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “La Gioconda”, di Amilcare Ponchielli. L’esibizione celebra il centenario della scomparsa del letterato, librettista e compositore italiano Arrigo Boito.

Il melodramma di Amilcare Ponchielli fu scritto proprio su un libretto di Boito, che lo trasse dal dramma “Angelo, tyran de Padoue” di Victor Hugo, e che lo firmò con lo pseudonimo di Tobia Gorrio. L’opera, un tempo popolarissima, nota al grande pubblico per la “Danza delle ore” e per l’aria del tenore “Cielo e mar”, oggi è quasi sparita dai cartelloni dei teatri. La sua messa in scena si deve alla sinergia di tre teatri italiani: il Municipale di Piacenza, il Pavarotti di Modena e il Valli di Reggio Emilia. Lo spettacolo, registrato a Piacenza, è diretto da Daniele Callegari, sul podio dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, con la regia di Federico Bertolani. Le scene sono firmate da Andrea Belli, i costumi da Valeria Donata Bettella, il light design è di Fiammetta Baldiserri mentre le coreografie sono curate da Monica Casadei. Protagonisti sul palco sono Saioa Hernández nel ruolo del titolo; Francesco Meli in quello di Enzo Grimaldo; Sebastian Catana come Barnaba; Anna Maria Chiuri nei panni di Laura Adorno; Giacomo Prestia in quelli di Alvise Badoero; e Agostina Smimmero nel ruolo della Cieca.

Il Coro è quello del Teatro Municipale di Piacenza, diretto da Corrado Casati. Il Coro di voci bianche è quello del Coro Farnesiano di Piacenza, diretto da Mario Pigazzini. La regia televisiva è curata da Arnalada Canali.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Grey’s anatomy”, con Chandra Wilson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “il mostro dormiente”, “Tu credi nella magia?”, “Pronti a tutto e “La tempesta perfetta”. Nel primo, la dottoressa Bailey è al centro di un’indagine del Centro controllo malattie dopo la scomparsa di alcuni dei suoi pazienti. Nel secondo, al pronto soccorso arriva una donna gravemente ferita: tutti cercano di salvarla. Nel terzo, Jo racconta ad Alex di avere litigato con il suo ragazzo, Jason, che l’ha picchiata. Alex la ospita a casa sua. Nel quarto, Meredith deve partorire con il parto cesareo. Derek e l’ostetrica la convincono a fare nascere il bambino al buio a causa di un guasto al generatore.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Una famiglia XXL”.