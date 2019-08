Il 28 aprile al Polaresco c’è la giornata dell’Arte delle scuole superiori

La consulta provinciale degli studenti organizza per sabato 28 aprile presso lo Spazio Polaresco la Giornata dell’Arte, la tradizionale iniziativa organizzata dalla consulta per mettere in mostra opera d’arte realizzate dagli studenti degli istituti superiori di Bergamo e provincia.

L’iniziativa aperta al pubblico durerà dalle 14 alle 19 e si svilupperà con due azioni distinte: una mostra di lavori prodotti dagli studenti sul tema ‘’La dipendenza dalle droghe’’ e un contest di graffiti sul tema ‘’Legalità e mafia’’. I due migliori graffiti prodotti e votati dai visitatori saranno esposti nell’appartamento di Seriate sequestrato alla criminalità organizzata e dedicato a Marcella di Levrano, giovane vittima della criminalità.

Gli studenti di tutte le scuole superiori di Bergamo e provincia sono invitati a partecipare. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo.