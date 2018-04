Scippa il cellulare a studentessa con violenza e lo nasconde nel calzino: preso

Martedì pomeriggio i carabinieri del Nucleo radiomobile di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino 21enne, pregiudicato, con il permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno.

Lo straniero alla stazione centrale di Treviglio, su un convoglio locale temporaneamente in sosta, ha scippato con violenza un telefono cellulare di ultima generazione a una 17enne studentessa che stava tornando a casa dopo le lezioni scolastiche. La giovane, residente in provincia di Milano, teneva in mano il suo nuovo cellulare che le è stato strappato dal giovane ladro che, subito dopo, fuggiva a piedi. La ragazza derubata si è messa all’inseguimento facendo nel frattempo allertare – tramite il 112 – una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Treviglio che rintracciava così il fuggitivo. All’interno di un calzino, i militari dell’Arma hanno recuperato il telefono cellulare scippato e l’hanno restituito alla studentessa.

Il 21enne è stato fermato e mercoledì mattina comparirà davanti al Tribunale di Bergamo per la direttissima.

Negli ultimi mesi è stata potenziata la vigilanza alle stazioni di Treviglio da parte dei Carabinieri e nel periodo primaverile ed estivo verrà tra l’altro ulteriormente implementata, anche con controlli mirati con le unità cinofile di Orio al Serio