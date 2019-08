Che tempo farà su Bergamo e la provincia nei prossimi giorni? Antonio Morioni del Centro Meteorologico Lombardo, ci accompagna a scoprirlo.

ANALISI GENERALE

Ulteriore lieve cedimento del campo di alta pressione che interessa in maniera ormai parziale parte dell’area meridionale Europea. Un tentativo più importante andrà in porto sulla Penisola Iberica nel fine settimana ma gli effetti sulla Lombardia saranno tutti da decifrare; permane molta incertezza su questo affondo.

Mercoledì 25 aprile 2018

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti nelle ore pomeridiane ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 25 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 11 e 17°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Giovedì 26 aprile 2018

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su Appennino e pianure mentre su Alpi e Prealpi avremo nuvolosità irregolare ed in intensificazione nelle ore diurne. Nel pomeriggio-sera possibilità di rovesci o temporali su Alpi e Prealpi che difficilmente, se non con fenomeni molto isolati, potranno raggiungere le pianure se non nella notte su venerdì.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 23 e 26°C. Minime stazionarie e comprese tra 11 e 17°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venerdì 27 aprile 2018

Tempo Previsto: la notte possibili ancora qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi e occasionalmente su pianure. In giornata cielo tra il poco nuvoloso e il nuvoloso con nubi di maggiore spessore su Alpi e Prealpi dove nel corso della giornata potranno verificarsi locali piogge o rovesci. Tempo migliore e asciutto su pianure e appennino.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 22 e 25°C. Minime stazionarie e comprese tra 11 e 17°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.