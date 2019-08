Job Talent: è online il nuovo portale dei servizi per lavoro

È online Job Talent, il portale dei servizi per il lavoro di Confartigianato ed Elfi (Ente Lombardo per la Formazione di Impresa) pensato per le aziende lombarde. Il portale è una piattaforma multiservizi, realizzato per sostenere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire l’alternanza Scuola-Lavoro, l’apprendistato, il tirocinio e i servizi di politiche attive al lavoro. Uno strumento, quindi, che favorisce il dialogo, l’incontro e l’intermediazione tra il mondo delle piccole imprese, quello di chi cerca lavoro e quello della scuola.

Confartigianato Imprese Bergamo, con Job Talent, è già pienamente operativa per aiutare tutti gli imprenditori nella ricerca di personale qualificato ma anche i giovani in cerca di lavoro e chiunque desideri aprire un’attività in proprio.

Collegandosi al portale mediante l’indirizzo www.job-talent.it è possibile pubblicare un annuncio di lavoro, trovare nuovi e giovani talenti da inserire in azienda, aprire una nuova attività o realizzare progetti di alternanza scuola/lavoro e tirocinio.

Per informazioni:

Ufficio Politiche attive e Servizi al Lavoro (tel. 035.274.236-388; e-mail: politicheattive@artigianibg.com).