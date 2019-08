Intesa 5 Stelle e Pd: i dem bergamaschi aprono, ma non troppo

Il 9 marzo scorso, a pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento, quando i giochi erano tutti da scoprire, abbiamo sentito il parere di alcuni esponenti del Partito Democratico bergamasco circa un eventuale accordo tra il loro partito e il Movimento 5 Stelle. In tutto ci aveva risposto una ventina di iscritti, dirigenti della segreteria provinciale, consiglieri comunali, assessori, sindaci, parlamentari… gente attiva a Bergamo e nella provincia. Allora la posizione era chiara e netta: il 90 per cento dei militanti ascoltati era contrario all’intesa di governo con Luigi Di Maio & Co (leggi).

Solo un paio, Carla Rocca e Pierangelo Manzoni, avevano aperto, peraltro non del tutto, ai grillini, insomma, con un Nì.

Abbiamo riproposto la questione oggi, dopo che i giochi tra 5 stelle e centrodestra (in particolare Lega) sembrano sfumati e il presidente della Camera Roberto Fico ha un mandato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare la possibilità di una possibile maggioranza con i dem.

E il risultato è diverso. Salvo alcune conferme per il no netto, ci sono ora sfumature differenti. Anche se il maldipancia di quasi tutti è evidente.

Secchissimi in due, come allora:

Davide Casati: No

Marco Brembilla: No

Anche Enrico Felli rimane fermo sul No: Personalmente sono assolutamente contrario a un accordo con i 5 stelle che potrei accettare – anzi subire – in modo democratico solo a seguito di una consultazione tra gli iscritti.

Così come Tobia Perini: No, 5 anni di insulti, non di confronto politico, sono troppi da digerire in solo 50 giorni

Motiva il No Gianmarco Gabrieli: Per governare con il Movimento Cinque Stelle non basta la convergenza su tre punti sui cento del Partito Democratico.

E anche Francesa Riccardi: Sono contraria. Il bene del Paese passa, secondo me, dal bene del Pd. E questo accordo per il PD potrebbe significare il collasso.

Così come Elisabetta Olivari: Situazione complicata. Mattarella chiede un’assunzione di responsabilità per dare al paese un governo. Pur non sottraendosi ad un confronto nel merito, come sta facendo Martina ponendo sul tavolo le priorità, la distanza coi 5 stelle è davvero grande. Politicamente parlando sarei ancora più netta: non ci sono le condizioni, questa volta non tocca a noi.

Non è convinto nemmeno Raffaello Teani: Ascoltiamo per rispetto istituzionale, abbiamo proposto 100 cose, e da lì si parte, ma se fossi in direzione voterei molto probabilmente No, non si possono mettere sullo stesso piano PD e Lega, con contenuti di programma diametralmente opposti!

E nemmeno Laura Rossoni: Disponibile solo a un governo del Presidente.

Spiega Alberto Vergalli: La mia risposta è articolata. Sì, è una strada da percorrere, ma per ora non è il momento. Il PD non è pronto. Si faccia invece una discussione interna al partito partendo dalle ragioni della sconfitta e promuovendo una nuova leadership e iniziando a inanellare le politiche che erronee hanno portato al fallimento, ad esempio il mercato del lavoro, immigrazione, ma anche la ricerca del voto moderato di destra. L’avvicinamento ai 5 stelle può essere solo successivo se vince una certa consapevolezza politica. dopo una forte discussione interna. Per ora è un passaggio solo mediatico che non credo avrà soluzione e che invece cristallizzerà il PD su posizioni difensive in una identità che indossiamo da pochi anni, quella renziana.

Più no che sì per Massimiliano Serra: Penso che le consultazioni facciano parte del percorso istituzionale per la formazione di un nuovo governo e, quindi, che sia un obbligo partecipare e ascoltare. Poi penso che oggi non ci siano le condizioni per fare in governo 5stelle/pd.

Entra nel merito e non chiude la porta Giacomo Angeloni: Mai stato Renziano. Ma ho qualche timore che di sto passo si faccia la fine di Alfano. Eliminiamo Renzi dal dibattito: sembra che si voglia stare con i 5 Stelle perché lui è contrario. Se fare o meno il governo lo si deve decidere se si condivide una agenda programmatica non per precondizione anti qualcuno.

Un po’ (poco poco) possibilista Renato Sarli: No ad un accordo che neghi le linee programmatiche del Pd è dell’identità del partito e degli elettori di centro sinistra. Il dialogo in questo sistema è doveroso, ma non per le poltrone.

Apre un po’ di più Erik Molteni: Sono d’accordo con Maurizio Martina. Se il Movimento 5 Stelle dichiara archiviato il tavolo con la Lega, il Pd deve tener conto della novità. La Direzione, da convocare al più presto, si confronti ed esprima sul nuovo scenario una posizione condivisa

Possibilista (al contrario del 9 marzo) Antonio Misiani: Sì ad un confronto senza pregiudiziali, guardando non alle convenienze di parte ma all’Italia, ai problemi che abbiamo di fronte e alle proposte per affrontarli. È una strada molto molto difficile, ma un tentativo vale la pena di farlo.

Sì anche da Carlo Colombi: Il mio pensiero da membro dell’assemblea nazionale (particolarmente scocciato il rinvio) rimane valido. Il Partito democratico ha il dovere di abbandonare la politica degli hashtag e dei followers di Renzi… La realtà è sempre più complessa e merita ben altro senso di responsabilità. Auspico quindi che PD e 5S trovino un accordo serio nell’interesse del paese.

E Sì deciso da Romina Russo

E dai due esponenti Pd che un mese e mezzo fa avevano già avanzato una possibilità di apertura per l’intesa coi 5 stelle.

Pierangelo Manzoni: Per me sì

Infine Carla Rocca: Abbiamo scelto una legge elettorale proporzionale e abbiamo il 18%, non possiamo sottrarci alla responsabilità. Dobbiamo provare a dialogare, siamo il partito che esprime donne e uomini con vocazione di governo e non di opposizione