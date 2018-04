Foppolo, anche Fulvio Berera si dimette dal Consiglio

Dopo Giuseppe Carletti, anche Fulvio Berera ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale di Foppolo, attualmente guidato da Marco Cattaneo, vice del sindaco Giuseppe Berera finito agli arresti domiciliari dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta condotta dalla Procura di Bergamo.

Restano 8 i consiglieri: per poter proseguire ne servono almeno 6. Senza il numero minimo arriverebbe il commissario prefettizio esattamente come a Valleve, dove in seguito all’arresto del sindaco Santo Cattaneo si è dimesso l’intero Consiglio Comunale.