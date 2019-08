Champions, su Canale5 Bayern Monaco – Real Madrid: la tv del 25 aprile

Mercoledì 25 aprile Canale5 trasmetterà la partita di calcio tra Bayern Monaco e Real Madrid, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Il fischio d’inizio è alle 20.45 e il collegamento inizierà alle 20.40.

Il match si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania.

RaiDue alle 21.20 proporrà uno speciale di “Unici” dedicato a Lucio Dalla, uno dei cantanti più amati del quale farà conoscere anche aspetti inediti e poco noti.

La puntata, intitolata “Lucio Dalla… a modo mio”, mostrerà che il cantautore bolognese scomparso nel 2012 era un grande clarinettista e uno dei maggiori talent scout a livello nazionale. Molti infatti sono stati i giovani musicisti e cantanti che hanno ottenuto la notorietà grazie a lui. Uno tra tutti Ron che tra l’altro ha omaggiato il grande maestro interpretando nell’ultima edizione di Sanremo il brano “Almeno pensami” scritto da Lucio Dalla e rimasto inedito.

“Unici” celebrerà Lucio Dalla attraverso le sue più importanti canzoni, ma proporrà anche un excursus nei luoghi più amati dal cantautore. Parleranno i suoi amici, che metteranno in evidenza la sua capacità di innovare il mondo della musica e della canzone, cambiando continuamente schemi e andando al di là addirittura del suo stesso talento.

A parlare sono i suoi compagni che hanno condiviso con lui la sua carriera ma gli sono stati vicini anche personalmente. Si ascolterà il ricordo di Luca Carboni, Renato Zero, Gaetano Curreri e Samuele Bersani.

Per il mondo degli artisti non cantanti ci saranno le testimonianze di Pupi Avati, Vincenzo Salemme, Piera Degli Esposti e il teologo Vito Mancuso.

Il programma, poi, mostrerà documenti d’epoca, concerti tenuti da Dalla in tutte le parti del mondo, filmati, fotografie e registrazioni ancora inedite.

Da ricordare che il cantautore è stato anche conduttore su Rai 1 di uno show del sabato sera dal titolo “La Bella e la Bestia”, con Sabrina Ferilli.

Il pezzo forte della puntata, però, sarà una conversazione che si è tenuta tra Lucio Dalla e Federico Fellini. Per concludere, l’attenzione si concentrerà sulla grande passione sportiva di Dalla. In particolare amava il basket e a ricordarlo ci saranno alcuni giocatori della Virtus Basket di Bologna.

Su RaiTre alle 21.25 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

La trasmissione fornirà gli aggiornamenti sul caso della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. I due giornalisti del Tg3 rimasero uccisi in un agguato a Mogadiscio il 20 marzo 1994.

Inoltre, si parlerà della storia di Sana, la ragazza bresciana scomparsa e ritrovata morta in Pakistan.

Infine, la scomparsa dell’ex bidella di Treviglio, svanita nel nulla dopo il pranzo di Pasqua.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa’s Band. I conduttori e gli inviati della trasmissione tornano in prima serata tra gag, servizi-bomba e inchieste giornalistiche mixate a intrattenimento.

Su La7 alle 21.10 l’ottava delle dieci puntate di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori. La puntata di questa sera sarà dedicata a Osama Bin Laden, fondatore e leader di al-Qaida , e agli attentati degli ultimi anni.

Su Tv8 alle 21.30 l’appuntamento è con il cooking show “Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia”. Settantadue pasticcerie italiane selezionate in sei città: si parte da Milano, per poi passare a Torino, Roma, Napoli e infine a Palermo e Catania. In palio il titolo di migliore pasticceria d’Italia, che verrà proclamato nel corso di uno speciale in prima serata.

A giudicare le leccornie preparate dai pasticcieri in gara due guru del settore: lo spagnolo Paco Torreblanca e il belga Alexandre Bourdeaux.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Amiche da morire”, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Corrado Fortuna; su Rete4 alle 21.15 “Mr. Crocodile – Dundee II”, con Paul Hogan; e su Canale Nove alle 21.25 “Il primo cavaliere”. Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “2 – 12 – 2012 – La profezia dei Maya”, con Jewel Staite; su La5 alle 21 “Quando meno te lo aspetti”, con Kate Hudson; su Iris alle 21 “Seven”, con Brad Pitt e Morgan Freeman”; e su Italia2 alle 21.20 “Project X – Una festa che spacca”, con Martin Klebba.

In occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, su Rai5 alle 21.15 verrà proposto lo spettacolo “Scemo di guerra”, di Ascanio Celestini (in replica il 27 aprile alle 16.25).

L’autore mette in scena la storia del 4 giugno del 1944, giorno della Liberazione di Roma, visto attraverso i ricordi del padre Nino, allora un ragazzino di borgata, che attraversa Roma a piedi da nord a sud per tornarsene a casa insieme al padre, il Sor Giulio.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un padre una figlia” e “Viaggio in Thailandia. Nel primo, la missione di Joséphine questa volta è quella di aiutare un uomo, Victor, a riconciliarsi con sua figlia Elena. Nel secondo, Joséphine deve andare in Thailandia per aiutare Louis Mercier, un medico arrestato per un sospetto traffico di medicinali.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “MacGyver”, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15” e su Real Time dalle 21.10 “Primo appuntamento”.