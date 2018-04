Bagarre all’Unione dei Colli: Albano esce, gli altri 7 Comuni fanno ricorso al Tar

Lunedì sul tavolo di Maurizio Donisi, sindaco di Albano Sant’Alessandro, è arrivata la notifica del ricorso presentato al Tar da Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri avverso alla decisione dell’amministrazione di uscire dall’Unione dei Colli: è l’ultimo atto di una battaglia che da dialettica ha iniziato a intraprendere anche la via legale.

Un braccio di ferro iniziato a fine febbraio quando Albano Sant’Alessandro, tramite delibera comunale, aveva deciso di recedere unilateralmente dall’Unione Comunale dei Colli: uno scossone non di poco conto considerando che la sede dell’Unione insiste proprio sul territorio comunale di Albano e che il Comune è stato tra i promotori e fondatori dell’esperienza nel 2000, allora come Consorzio e solo per la Polizia Locale, insieme a Brusaporto, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri (nel 2012 la trasformazione in Unione ndr).

Un mese e mezzo più tardi, inoltre, un’altra delibera aveva affidato all’avvocato Riccardo Di Vizio l’incarico legale per un’azione di risarcimento danni contro l’Unione dei Colli per inadempienza contrattuale.

“Non abbiamo lasciato l’Unione per volontà ma per giusta causa – precisa il sindaco Donisi – A fronte di un esborso che nel 2017 ha toccato i 270mila euro, non abbiamo ricevuto alcun servizio: in casi come questo il Comune va in autotutela. Dovevamo dare conto ai cittadini di una spesa che occupa una bella fetta di bilancio e che non produce nulla. Non abbiamo più un vigile, gli agenti passano con la macchina e se ne vanno, non c’è più l’agente di quartiere, abbiamo dovuto affidare alla polizia privata la sorveglianza dei parchi. Prima ancora che dall’Unione siamo usciti dal SUAP, lo Sportello Unico Attività Produttive. Il ricorso al Tar? Ognuno può agire come crede, noi siamo convinti che non ci siano i presupposti per accoglierlo: come abbiamo deliberato l’adesione tramite consiglio comunale, abbiamo fatto lo stesso anche per l’uscita. Non capisco però a quale fine portare la vicenda su questi binari: la nostra recessione avrebbe effetto dall’1 settembre, qualora venisse accolto il ricorso verrebbe solo posticipata all’1 gennaio 2019. C’è rammarico sia perchè tra paesi limitrofi ci si poteva parlare anche in un altro modo e poi per la fine di un’esperienza nata da noi: ma così non potevamo più andare avanti”.

Il nodo sicurezza, dunque, è stata una delle cause principali della frattura insanabile che si è creata: tema senza dubbio di competenza di Enzo Fiocchi, ex comandante della Polizia dei Colli e oggi assessore ad Albano Sant’Alessandro, una delle figure più rappresentative dei primi anni di esperienza dell’Ente che ora si rammarica per l’esito negativo di tutta la vicenda.

“È un peccato essere arrivati a questo punto ma i servizi non ci sono più – evidenzia Fiocchi – Non sta a me giudicare e non voglio dare colpe a nessuno ma ci aspettavamo che l’Unione andasse avanti con tutti i servizi previsti dallo statuto: rappresentava un’eccellenza ma si è bloccata per motivi che faccio fatica a individuare. Con lo stesso esborso di denaro ci possiamo permettere un servizio costante sul territorio di Albano: e lo dico davvero con tanto rammarico perchè sono stato tra i principali fautori dell’Unione e mi auguro di cuore che l’esperienza possa comunque proseguire”.

Dall’altro lato della barricata il presidente dell’Unione dei Colli e sindaco di Bagnatica Primo Magli è sicuro che il percorso intrapreso da Albano Sant’Alessandro sia contrario al regolamento dell’Ente: “Non voglio entrare nel merito della scelta politica, che è liberissima, ma occorre seguire procedure corrette – spiega – Ci sono motivazioni e decorrenze regolate dallo statuto da rispettare. I 7 Comuni che rimangono sono tutti d’accordo e convinti che non ci sia altra esperienza, se non l’Unione, per la gestione della Polizia Locale e per l’ottimizzazione delle risorse. Per noi rimane vantaggioso stare all’interno: ciò che ogni Comune versa come quota annuale, nella misura di 25 euro per abitante, non è il costo di una prestazione ma il costo legato alla gestione di più funzioni. L’uscita di Albano ci costringe a una riorganizzazione: guadagneremo qualcosa sul fronte servizi e ripartiremo tra noi la quota mancante mentre la sede per ora rimane dove è e valuteremo eventuali opportunità alternative solo in futuro. Non credo che Albano torni sui suoi passi visto che la scelta politica è stata fatta solo due mesi fa: se la confermassero devono però uscire con le giuste modalità, se dovessero cambiare idea invece sarei io il più felice”.

Non resta che attendere il pronunciamento del Tribunale Amministrativo che potrebbe esprimersi sulla vicenda anche in tempi brevissimi.