Arriva “Bergamo Comunale”, una settimana per studiare gli enti locali

La prestigiosa Sala Galmozzi del Palazzo Comunale in via Tasso dal 3 al 10 maggio sarà l’illustre cornice di “Bergamo Comunale”.

Si tratta di una iniziativa di indubbio interesse, che propone una settimana di aggiornamento e di formazione rivolta in modo specifico ai dipendenti degli Enti Locali e a tutti coloro che, più o meno direttamente, hanno a che fare con il settore della Pubblica Amministrazione (segretari comunali, professionisti e amministratori).

Il corso è stato organizzato e ideato dall’Associazione Responsabili Finanziari Comunali e si avvale del patrocinio del Comune di Bergamo e della collaborazione di alcune qualificate realtà che operano nel settore che animeranno direttamente le giornate studio. Gli interessati potranno dunque cogliere la significativa occasione di uno studio portato avanti con spirito eminentemente pratico e mirato per approfondire una materia di grande importanza, ma spesso altrettanto complicata come quella amministrativa.

Una possibilità che verrà seguita da esperti del settore e che offrirà ai partecipanti a “Bergamo Comunale” l’opportunità di rivolgere domande e porre quesiti ai relatori che illustreranno le diverse materie. Il tutto inizierà la mattina di giovedì 3 maggio alle 9, quando si comincerà a parlare di contabilità e di patrimonio, argomenti che gli esperti che si alterneranno al tavolo dei relatori tratteranno pure durante la seduta del pomeriggio.

Nei giorni seguenti, proprio grazie all’apporto di esperti e tecnici del settore, i corsisti potranno approfondire tematiche di indubbio rilievo come le questioni che riguardano la Ta.Ri. e il processo tributario (venerdì 4), l’accertamento e la riscossione dei tributi e il contratto nazionale di lavoro degli enti locali (lunedì 7), la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il piano triennale dell’informatica e la riconciliazione finanziaria (martedì 8), l’Iva e la privacy (mercoledì 9) e il bilancio, da quello “facile facile” (una versione semplificata, ma completa, pensata appositamente per gli amministratori) a quello “consolidato” nella giornata conclusiva di giovedì 10 maggio.

Tanti argomenti e problematiche di assoluto interesse che pongono in bella evidenza il motivo che ha spinto l’Associazione Responsabili Finanziari Comunali (per informazioni più dettagliate e per iscrizioni è possibile contattare il numero 3911640872 oppure mandare una mail a arcf@associazionercf.org) a presentare questo corso di formazione: “Abbiamo voluto raggruppare alcune delle tematiche più ricorrenti nel campo della Pubblica Amministrazione ed abbiamo affidato la loro trattazione ad esperti e professionisti del settore.

L’intento è quello di mettere a disposizione di chi lavora negli Enti Locali o anche di chi si trova ad avere a che fare con la Pubblica Amministrazione uno strumento efficace e concreto per poter svolgere al meglio il loro ruolo. Saranno seguiti da relatori qualificati, che operano ogni giorno in questo campo e potranno approfondire dubbi, curiosità e casi concreti”. Dal cuore di Bergamo, dunque, una proposta di assoluto interesse da sfruttare per tutti coloro che lavorano in campo amministrativo (dall’intera provincia, ma anche da quelle vicine) e che grazie a questa full immersion potranno assicurare alla loro attività davvero una marcia in più.