Alessandro Piperno in basilica a raccontare Proust

Proust e il tempo che non dà scampo: questo il tema dell’intervento di Alessandro Piperno che sarà a Bergamo giovedì 26 aprile alle 20.45 nella Basilica di Santa Maria Maggiore per concludere la rassegna “Forme del tempo” organizzata dalla Mia.

Docente di letteratura francese all’Università Tor Vergata di Roma, Alessandro Piperno ha raggiunto il successo nel 2005 con il romanzo Con le peggiori intenzioni, sulle alterne vicende di una famiglia della ricca borghesia ebrea romana dal dopoguerra

agli anni Ottanta, che gli è valso i premi Viareggio e Campiello nella sezione Opera prima.

Autore complesso e raffinato, ha scritto i saggi critici: Proust antiebreo (2001); Il demone reazionario. Sulle tracce del “Baudelaire” di Sartre(2007).

I temi del passato e della famiglia ritornano nel romanzo Persecuzione (2010), che insieme a Inseparabili (2012, vincitore del

Premio Strega) dà vita al dittico dal titolo II fuoco amico dei ricordi; tra le sue altre pubblicazioni si ricordano Contro la memoria (2012), riflessione sull’Olocausto, svolta in chiave proustiana lungo i concetti del ricordo e dell’oblio, la raccolta di

saggi Pubblici infortuni (2013), il romanzo Dove la storia finisce (2016) e Il manifesto del libero lettore. Otto scrittori di cui non so fare a meno (2017): tra questi, ovviamente Marcel Proust.

L’incontro sarà preceduto alle 20.30 da un intervento musicale a cura del Conservatorio Donizetti di Bergamo.