La vita è frenetica, anche a Bergamo, che non è una metropoli. Si studia, si lavora, si bada alla casa e alla famiglia: ci rimane spesso troppo poco tempo per fermarci e pensare. Si danno per scontato piccoli aspetti della quotidianità che nei fatti sono importantissimi. La possibilità di spostarsi da casa a scuola o al posto di lavoro con le proprie gambe, il poter aprire la finestra e guardare il panorama. A volte ci capita di svegliarci, entrare in cucina ancora dormienti e dimenticarci di dare il buongiorno ai genitori, ci limitiamo a dire “mi passi il caffè?”. La routine ci fa dimenticare che è stupendo poter salutare dicendo “buongiorno mamma e papà”. Anche il momento dei pasti è importante, soprattutto per le famiglie. “Mi passi il sale?”, “ancora un po’ di pasta, grazie”: oramai in dieci minuti finiamo di mangiare per proseguire con i nostri impegni.

Non per tutte le famiglie è sempre così, a volte anche il pranzo richiede più tempo, più pazienza. Ed è giusto che sia così: la quotidianità, che spesso consideriamo ovvia, a volte necessita di qualche passaggio in più. Ma è diritto di tutti viverla con facilità e accessibilità.

“La Sindrome di Angelman è una malattia genetica rara, nella maggior parte dei casi non ereditaria, caratterizzata da un ritardo nello sviluppo e gravi danni neurologici. Colpisce un bimbo ogni 12-15.000 nati”, si legge sul sito dell’Associazione Angelman onlus. “I bambini affetti da questa sindrome non possono parlare, hanno gravi difficoltà cognitive e motorie e soffrono di debilitanti attacchi epilettici. Ogni giorno lottano per acquisire le abilità che gli altri bimbi apprendono naturalmente. Necessitano di assistenza per tutta la vita”.

Le mamme di questi bambini passano le nottate a disegnare immagini stilizzate per permettere ai propri figli di comunicare autonomamente. È così che due anni fa è nata la campagna ‘Al Bar scelgo io’ con le tovagliette ‘parlanti’ in simboli. È dai cittadini che partono i cambiamenti: un piccolo aiuto, a costo zero, che facilita la vita di bimbi e genitori. Dopo aver debuttato in 60 locali di Bergamo, l’iniziativa a partire da maggio torna nei pubblici esercizi di Osio Sotto, il primo comune della provincia ad aderire. L’amministrazione comunale ha accolto e fatta propria la richiesta di Carol Ferruccio, mamma di un bambino con difficoltà di comunicazione.

“Vogliamo bene a questo progetto – commenta con grande spontaneità Oscar Fusini, direttore di Ascom – È un fatto di civiltà e di cultura. Le tovagliette sono sinonimo di accessibilità”. L’iniziativa prevede la realizzazione e distribuzione nei pubblici esercizi di Osio Sotto di tovagliette- menu in simboli che aiuteranno i bambini – e in generale le persone con disabilità cognitiva e di comunicazione – a fare le proprie ordinazioni in autonomia. Ventisette bar e quindici ristoranti hanno fatto un passo in avanti verso i propri clienti, famiglie con storie diverse, difficoltà e tanta voglia di stare insieme. Le tovagliette, realizzate in carta, saranno stampate in 4 mila copie. Saranno consegnate gratuitamente ad ogni locale aderente assieme a una vetrofania da apporre sulla vetrina.

Il comune di Osio Sotto è il primo che ha aderito pubblicamente alla campagna, ma ricordiamo che tutti possono prenderne parte. L’iniziativa è aperta a tutti i locali che vogliono dare un’attenzione in più alla propria clientela: sul sito è a disposizione il pdf della tovaglietta in simboli Ascom che può essere scaricata gratuitamente e stampata.

La campagna è promossa da Ascom Confcommercio Bergamo, Comune di Osio Sotto e Acea -Associazione commercianti e artigiani di Osio Sotto in collaborazione con Associazione Angelman onlus e con il patrocinio di ARMR – Fondazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare onlus e Fipe- Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

La tovaglietta è realizzata in Comunicazione Aumentativa Alternativa, un approccio clinico adottato con i bambini e le persone che hanno difficoltà a comunicare verbalmente, per autismo, sindrome di Angelman e altre disabilità cognitive. I piatti e le bevande sono rappresentati, oltre che dal nome alfabetico, da illustrazioni semplici e colorate. Anche per bambini e ragazzi a cui non è possibile comunicare verbalmente, ora sarà possibile dire ‘basta’, ‘ancora’, ‘mi piace’, ‘non mi piace’, ‘aiutami’, ‘bagno’, ‘per piacere’, ‘grazie’.

Il progetto è stato accolto da subito con grande entusiasmo. Oltre ad aver riscosso grande successo sui social, ‘Al Bar scelgo io’ è stato premiato da Confcommercio nel 2016 tra le iniziative più innovative realizzate per i locali; nello stesso anno è stato adottato e promosso a livello nazionale dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Fipe.

I momenti conviviali sono fondamentali per lo sviluppo della persona e dei rapporti. La famiglia è la cellula di ogni società: senza i nuclei famigliari non c’è comunità, senza comunità non c’è commercio. È un ciclo che va alimentano continuamente. Il segreto è renderlo fruibile a tutti. Le difficoltà di ognuno, che siano impossibilità fisiche o disabilità cognitive, devono poter essere superate. Le tovagliette parlanti rappresentano un tipo di inclusione smart e a costo zero.