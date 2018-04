Fino a 2.500 euro di bonus strumento musicale per studenti: come ottenerlo

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata prorogata la possibilità, già data con la Legge di Bilancio 2016 e prorogata per la prima volta con quella del 2017, di poter usufruire di un bonus per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo per gli studenti iscritti a licei musicali, corsi preaccademici, corsi di diploma di primo e di secondo livello dei conservatori di musica, istituti superiori musicali e istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si tratta sostanzialmente di uno sconto del 65% applicabile sul prezzo dello strumento musicale, comprensivo di iva nel limite massimo di 2.500 euro. Pertanto, lo studente che intendesse acquistare uno strumento musicale nel 2016 – 2017 – 2018 potrà fruire massimo di 2.500 euro totali di sconto, comunque nel limite massimo complessivo di stanziamento di spesa che, per il 2018, ammonta a 10 milioni di euro.

Per poter usufruire di tale contributo gli studenti dovranno necessariamente risultare in regola con tutti i pagamenti di tasse e contributi richiesti dalla scuola che frequentano. Inoltre lo strumento dovrà essere affine al corso di studi frequentato e lo studente per accedere al contributo dovrà far richiesta al proprio istituto di un certificato di iscrizione non ripetibile per tale finalità, che verrà rilasciato in duplice copia e che dovrà riportare nome e cognome, codice fiscale, anno di iscrizione e strumento.

Il rivenditore o produttore che applicherà poi il suddetto sconto sul costo complessivo dello strumento, si vedrà riconoscere un credito d’imposta utilizzabile unicamente in compensazione con il codice 6865.

Per poter però usufruire di tale credito d’imposta il rivenditore/produttore dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito software messo a disposizione gratuitamente sul sito, il proprio codice fiscale e quello dello studente, l’istituto che ha rilasciato il certificato ed il prezzo di vendita dello strumento, ottenendo una ricevuta che attesterà la fruibilità o meno del credito ed il relativo ammontare.