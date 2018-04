White, cinque mesi e già due abbandoni: aiutateci a trovargli casa

Con Dimensione Animale Bergamo Onlus vi vogliamo parlare della storia di White, un cucciolone di 5/6 mesi simil Golden Retriever che così piccolo è già al secondo abbandono.

Rinnoviamo l’appello per White, che a distanza da un mese ha ricevuto solo alcune chiamate da parte di curiosi: ha solo bisogno di un’adozione per sempre, perché ora la famiglia ha più fretta di prima e vuole lasciarlo in un canile.

Siamo state contattate da una famiglia che ha salvato White da un abbandono: nonostante la loro buona volontà, hanno sottovalutato che due cani di taglia grande per lo più un cucciolo, richiedono molto impegno.

Hanno preso la decisione di rinunciare a White solamente perché essendo ancora cucciolo ha molte più possibilità e perché lo hanno comunque da poco più di un mese.

White, è uno dei tanti “tesori” salvati al Sud dalle volontarie, incrocio Golden Retriever, dolcissimo, affettuoso, un cucciolone vivace, giocherellone, con tanta voglia di scoprire novità, fare corse nei prati, non essere recluso troppe ore in casa, va stimolato ad uscire in passeggiata, al gioco, perché si annoia, come tutti i cuccioli.

Aiutateci a trovare una nuova casa a questo cucciolo, sarà il compagno perfetto di una lunga vita…

Adatto a qualsiasi famiglia, anche con altri amici a 4zampe.

Verrà affidato con regolare modulo di adozione, disponibilità a visite post adozione, vaccinato, microchippato con obbligo di sterilizzazione.

Astersi perditempo. No box, No catena, No gestione solo in giardino e balconi.

PER INFO CONTATTARE I SEGUENTI RECAPITI:

Laura 3407887738 – lally68@gmail.com