Verdello, blitz dei carabinieri in due ristoranti: maxi sanzione e attività sospesa

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività di polizia amministrativa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio volta al controllo degli esercizi pubblici e delle attività commerciali della Bassa Bergamasca.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato effettuato nel Comune di Verdello, dove appunto i Carabinieri del locale Comando Stazione, unitamente agli Ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, hanno ispezionato due locali.

Si tratta di una pizzeria e di un ristorante con anche servizio di pizzeria e Kebab. In entrambi i casi la gestione era effettuata da parte di cittadini stranieri.

Nel primo esercizio sono stati rintracciati 4 lavoratori in nero, mentre nel secondo 2. In entrambi i casi è stata disposta la sospensione immediata dell’attività commerciale verificata ed applicate maxi sanzioni pecuniarie per diverse migliaia di euro, oltre che prescritta la regolarizzazione dei lavoratori “sommersi” individuati.

Non è purtroppo la prima volta che viene applicata la sospensione o la chiusura di un’attività nella Pianura Bergamasca per irregolarità varie riscontrate. Diversi infatti i provvedimenti eseguiti anche negli ultimi mesi nei confronti di esercizi dediti alla ristorazione, ma anche nei riguardi di discoteche, night club o circoli privati.