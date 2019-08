Treviglio, Polizia Stradale: il distaccamento rischia la chiusura

Nella Bassa bergamasca torna l’incognita legata alla possibile chiusura del distaccamento della Polizia stradale. Il comando, con sede a Treviglio, da diversi anni sembra essere sulla graticola, con il rischio chiusura dato dal taglio alle spese che ciclicamente ritorna. Ultimamente queste voci, non ancora confermate, si sono fatte sempre più insistenti tanto da spingere il segretario del sindacato Autonomi di Polizia Angelo Giachetta a richiedere un incontro – svoltosi nella mattinata di lunedì 23 aprile – col primo cittadino trevigliese Juri Imeri. Scopo del colloquio: chiedere un supporto in sede istituzionale affinché non vengano posti i lucchetti al distaccamento, che offre un importante servizio di sicurezza sul territorio coprendo una cinquantina di comuni della Bassa.

“Con riferimento alle notizie in merito alla paventata chiusura del Distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio, pur non essendoci note ufficiali, esprimiamo la nostra forte preoccupazione e contrarietà – commentano i sindacati Siulp, Sap, Siap, Fsp Polizia Stato, Sil-Cgil, Coisp, Ani-Italia in un comunicato stampa congiunto -. La riorganizzazione della Polizia Stradale, che prevede di privilegiare la presenza di questa specialità della Polizia di Stato sulle grandi arterie e, in particolare, sulle autostrade, non può passare attraverso una chiusura di presidi come quello di Treviglio”.

Massima disponibilità da parte del sindaco Imeri nell’ascoltare le paure delle associazioni di categoria, che poi sull’argomento afferma: “I Sindacati mi hanno sottoposto il rischio della chiusura del distaccamento trevigliese della Polizia stradale. Ho dato la mia disponibilità immediata a farmi portavoce della questione, inviando già nel pomeriggio una lettera agli altri 49 sindaci del territorio di competenza.”

Un incontro preventivo quello del 23 aprile, che ben presto potrebbe essere bissato da un ulteriore tavolo a cui dovrebbero sedere questa volta i neoeletti parlamentari bergamaschi: “Ho informato in tempo reale referenti e parlamentari bergamaschi della Lega Nord, che hanno preparato un’interrogazione immediata, del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia e del Pd – spiega Imeri, che aggiunge – Ho ricevuto una disponibilità rapida e trasversale. Assieme, amministratori e politici, lavoreremo per evitare che un presidio territoriale importante venga tolto al territorio”.

Anche i politici della capitale della Bassa hanno voluto far sentire la loro vicinanza agli uomini del comandante Fabio Barzocchini: “Apprendo che cresce la preoccupazione per la paventata chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio – scrive in un comunicato la capogruppo del PD trevigliese Laura Rossoni – sono contraria a tale ipotesi e garantisco sin d’ora il massimo impegno istituzionale in quanto la percentuale pro capite delle Forze dell’Ordine nel nostro territorio è inferiore alla media nazionale e si tratterebbe di una ulteriore perdita di servizi per la città”. Dello stesso avviso Erik Molteni, anche lui piddino e consigliere di minoranza come la Rossoni, che afferma: “La notizia di una possibile chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio desta preoccupazione e riporta all’ordine del giorno una problematica strategica per il territorio, che nel recente passato ha visto impegnate le diverse forze politiche in maniera trasversale e condivisa. Ricordo che il numero di Forze dell’Ordine pro capite nel nostro territorio è inferiore alla media nazionale e, nello specifico per la nostra città, si tratterebbe dell’ennesima perdita di un servizio fondamentale. Occorre quindi che tutte le forze politiche accolgano l’appello lanciato dai sindacati di Polizia e facciano quadrato per scongiurare l’ipotesi paventata”.

“Verificheremo se le anticipazioni informali avranno o meno riscontri ufficiali. Per quanto riguarda il Pd, siamo in ogni caso nettamente contrari alla chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Treviglio – dichiara Antonio Misiani, senatore bergamasco del Pd -. La presenza delle forze dell’ordine sul territorio bergamasco è in via di potenziamento. Chiudere la Polizia stradale di Treviglio sarebbe una scelta in contraddizione con questo sforzo e ben poco giustificabile, se teniamo conto del peso demografico, economico e infrastrutturale del territorio trevigliese. Per tutti questi motivi – conclude – siamo pronti ad un’azione condivisa con le altre forze politiche, analogamente a quanto è accaduto in passato per la ventilata (e scongiurata) chiusura del Commissariato”.