A Torre Boldone proiezione dei film premiati agli Oscar

Dal 26 aprile al 24 maggio alla sala Gamma di Torre Boldone si terrà un ciclo di proiezioni cinematografiche dedicate agli Oscar 2018 più un film inserito nel cartellone della festa dell’oratorio.

Le serate avranno inizio alle 21.

Ecco il calendario.

– Giovedì 26 aprile “Il filo nascosto”, diretto da Paul Thomas Anderson (119min – Drammatico – Usa – Maggiori di 13 anni).

Reynolds Woodcock è un rinomato stilista britannico che, insieme alla sorella Cyril, conosce il massimo del successo negli anni Cinquanta vestendo la famiglia reale e l’élite che conta. Dal punto di vista sentimentale, però, ha relazioni brevi con una serie di donne fino a quando non incontra Alma, destinata a divenire la sua amata e la sua musa. Innamorandosi, per la prima volta si ritroverà a dover conciliare vita personale e professionale.

– Giovedì 3 maggio “A shape of water (La forma dell’acqua)”, diretto da Guillermo Del Toro (115min – Thriller – Usa – Maggiori di 13 anni).

Nel 1963 nell’America segnata dalla guerra fredda, in un laboratorio governativo segreto ad alta sicurezza lavora la solitaria Elisa, muta dalla nascita e intrappolata in un’esistenza di silenzio e isolamento. La sua vita cambia però in maniera inevitabile quando con la collaboratrice Zelda scopre un esperimento classificato come segreto.

– Giovedì 10 maggio “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, diretto da Martin McDonagh (130min – Drammatico – Usa – Maggiori di 13 anni).

Dopo mesi trascorsi senza trovare il colpevole dell’omicidio di sua figlia, Mildred Haynes fa una mossa audace, realizzando tre manifesti che sembrano un controverso messaggio diretto a William Willoughby, il venerato capo della polizia della sua città. Quando nel caso viene coinvolto anche Dixon, vice del capo della polizia immaturo e con un debole per la violenza, lo scontro tra Mildred e William sull’applicazione delle leggi diventerà sempre più duro.

– Giovedì 24 maggio “The post”, diretto da Steven Spielberg (118min – Biografico – Usa – Maggiori di 13 anni).

Nel mese di giugno del 1971, il New York Times, il Washington Post e gli altri principali quotidiani degli Stati Uniti prendono una coraggiosa posizione in favore della libertà di espressione, informando sui documenti del Pentagono e rivelando segreti governativi inerenti a quattro decenni di storia e presidenze americane. Katherine Graham, la prima editrice del Washington Post, e Ben Bradlee, il volatile direttore della testata, provano a ridare linfa a un quotidiano oramai in declino. Insieme, formano un’improbabile squadra chiamata a sostenere coraggiosamente la pubblicazione dei documenti e a combattere contro il tentativo senza precedenti dell’amministrazione Nixon di limitare il Primo Emendamento.

Inoltre..

– Giovedì 17 maggio “Wonder”, diretto da Stephen Chbosky (113min – Drammatico – Usa).

Nato con un’anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale, Auggie Pullman diventa il più improbabile degli eroi quando viene ammesso all’ultimo anno delle elementari. Mentre la sua famiglia, i suoi nuovi compagni di classe e tutta la comunità lotta per scoprire la propria compassione e accettazione, la straordinaria storia di Auggie unirà tutti quanti e dimostrerà che non occorre nascondersi quando si è nati per differenziarsi dagli altri.

