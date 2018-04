Staccata la spina, ma il piccolo Alfie è ancora vivo dopo 10 ore

Attorno alle 22.30 di lunedì sera i medici dell’Hey Ospita di Liverpool hanno staccato la spina al piccolo Alfie Evans, il bimbo inglese di 23 mesi affetto da una malattia neurodegenerativa che era tenuto in vita da un respiratore artificiale: una decisione fortemente osteggiata dai genitori Tom Evans e Kate James che per tutta la notte ha continuato a praticare la respirazione bocca a bocca al figlio, riuscendo a tenerlo in vita per dieci ore.

Così, secondo quanto riferito dalla madre, i medici hanno deciso di riattaccarlo ai macchinari che gli garantiscono ossigeno e acqua: anche i medici sarebbero rimasti sbalorditi dalla sua sopravvivenza.

Continua così il braccio di ferro tra i genitori di Alfie e i giudici inglesi che avevano deciso di sospendere le cure: una disputa nella quale era intervenuto anche Papa Francesco che aveva lanciato un appello affinchè il piccolo venisse salvato, rinnovato proprio nelle ultime ore dal Pontefice.

Ma anche l’Italia ha fatto la sua parte, concedendo al piccolo la cittadinanza per tentare di portarlo nel nostro Paese e salvarlo.

Il 16 aprile la Corte d’appello aveva respinto un ricorso ma aveva comunque ordinato di non staccare la spina sino a sentenza della Corte Suprema: lunedì, infine, la Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso dei genitori.