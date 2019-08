Stavano rubando alcuni vecchi computer nel cortile dell’istituto scolastico Galli di via Gavazzeni a Bergamo. Una coppia bergamasca è stata fermata nel pomeriggio di domenica 22 aprile da una pattuglia delle Volanti di Bergamo.

Erano le 14.30 quando i due, 35enni, con problemi di tossicodipendenza, hanno raggiunto l’Isis Galli, non lontano dalla stazione ferroviaria. Viaggiavano a bordo di una vettura poi risultata rubata.

L’uomo è sceso dall’auto e ha scavalcato il cancello. Si è diretto in cortile, dove erano ammassati alcuni pc in disuso e pronti per essere buttati. Appoggiandoli su un carrello ha iniziato a raccoglierli uno per uno e a passarli alla compagna che li caricava nel baule della vettura.

I due sono stati notati da alcuni passanti, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è giunta una Volante della Polizia che ha fermato la coppia. L’uomo è stato arrestato, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. In supporto è intervenuta anche una pattuglia di Sorveglianza Italiana.

Lunedì il processo per direttissima. L’uomo è stata condannato a 4 mesi con divieto di dimora in Bergamo, la donna è stata denunciata a piede libero.