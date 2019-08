Pulitore Qualificato 2019: parte la sessione pratica per il marchio delle imprese di pulizia

Parte mercoledì 2 maggio alle 14.30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12 la 24esima edizione del corso per imprese di pulizia volto ad ottenere il marchio “Pulitore qualificato 2019”.

Come ogni anno, il percorso formativo è strutturato in due sessioni: pratica e teorica (quest’ultima in programma il prossimo novembre).

Nella sessione pratica, in 4 lezioni, i corsisti saranno impegnati in un percorso che ha l’obiettivo di far entrare le aziende in diretto contatto con materiali e tecniche di lavorazione specifici, momenti utili sia per coloro che già conoscono l’argomento sia per le aziende che si confrontano per la prima volta.

Il programma prevede infatti mercoledì 2 alle ore 14.30 una lezione su “tecniche di pulizia e utilizzo dei prodotti” in collaborazione con Duegi Srl, giovedì 10 alle 14.30 una lezione sulla presentazione di prodotti e sistemi per eliminare le problematiche nelle manutenzioni e nei trattamenti di pavimenti in resina, gres e nuove tipologie di superfici come il tatami, in collaborazione con l’azienda Determash Group Srl, giovedì 24 alle ore 8.00 una visita all’azienda Eureka e infine giovedì 31 alle ore 14.00 una visita all’azienda Santoemma Srl.

Il marchio di Pulitore Qualificato verrà assegnato alle imprese che avranno frequentato almeno 2 lezioni della sessione pratica e 3 della sessione teorica.

Per informazioni e dettagli: ufficio Aree di Mestiere (tel. 035.274.317; giorgio.bianchi@artigianibg.com).