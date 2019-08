Musei aperti, bus e servizi: che cosa cambia il 25 Aprile in città

Dai musei aperti ai mezzi di trasporto, fino alle disposizioni in materia di raccolta differenziata. Ecco quello che c’è da sapere in vista di mercoledì 25 aprile, giorno dell’Anniversario della liberazione d’Italia.

MUSEI APERTI CON ORARIO FESTIVO

Tutti i luoghi del circuito Museo delle storie di Bergamo (Convento di San Francesco, Rocca, Palazzo del Podestà, Campanone, Museo donizettiano) saranno aperti con orario festivo. Un’occasione per una gita fuori porta all’insegna della storia e dei panorami mozzafiato. Acquistando il nuovo biglietto ONE DAY, si può accedere a tutti i luoghi a 10 euro (al posto di 21 euro) per 24 ore dalla prima timbratura. I biglietti One Day sono acquistabili presso gli ingressi dei musei. Per informazioni su orari e prezzi: www.museodellestorie.bergamo.it

Sarà aperta con ingresso gratuito dalle 15 alle 18 anche la Torre dei Caduti. Un’occasione per approfondire, piano dopo piano, la storica nascita del Centro Piacentiniano e tutti gli eventi storici di cui la Torre per anni è stata testimone silenziosa, oggi raccontati nel percorso espositivo al suo interno. Lo svolgimento di numerose manifestazioni pubbliche intorno alla Torre nel corso del Novecento infatti, insieme alla consuetudine per generazioni di bergamaschi di incontrarsi, passeggiare e trascorrere il tempo libero nei locali pubblici trasformarono quella parte di Bergamo in un luogo simbolo della vita sociale. Per concludere il tour, al sesto piano una meravigliosa terrazza panoramica sospesa tra Città alta e Città bassa regalerà una vista mozzafiato da un punto di vista unico nel suo genere.

MEZZI PUBBLICI

ATB e TEB comunicano che lunedì 30 aprile, essendo sospesa ogni attività scolastica in occasione della festività dell’1 maggio, gli autobus circolano su tutta la rete con orario del sabato senza corse scolastiche. Fanno eccezione la linea 1 dopo le 20.30 e le funicolari, che viaggiano secondo il regolare orario lunedì-venerdì.

Le corse del tram della linea T1 Bergamo – Albino seguono l’orario ridotto non scolastico con frequenza di un tram ogni 15 minuti.





Mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio, autobus, funicolari e tram seguono il regolare orario festivo.

Tutte le informazioni, gli orari, la newsletter e l’ultimo minuto ATB e TEB sono disponibili sui siti www.atb.bergamo.it, www.teb.bergamo.it e dall’app ATB MobileContatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore8.20 alle 18.45 e il sabato dalle 9.30 alle 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

RACCOLTA RIFIUTI: VARIAZIONI DEL CALENDARIO

Nella giornata della Feste della Liberazione il servizio di igiene urbana subirà le seguenti variazioni.

CONCA FIORITA

La raccolta dei rifiuti organici non verrà effettuata.

VALTESSE

La raccolta dei rifiuti organici non verrà effettuata.

LONGUELO

Le raccolte del vetro/barattolame e della plastica saranno anticipate alle ore 6, mentre la raccolta dei rifiuti organici non verrà effettuata.

LORETO

La raccolta della carta sarà anticipata alle ore 6, mentre la raccolta de rifiuti organici non verrà effettuata.

SAN PAOLO

La raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà posticipata a giovedì 26 aprile con inizio alle ore 6, mentre la raccolta dei rifiuti organici non verrà effettuata.

SANTA LUCIA

La raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà posticipata a giovedì 26 aprile con inizio alle ore 6, mentre la raccolta dei rifiuti organici non verrà effettuata.

I calendari di raccolta degli altri quartieri cittadini non subiranno variazioni e la piattaforma ecologica di via Goltara resterà chiusa.