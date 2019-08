Martina sulla tomba di Regeni, la rabbia della madre: “Foto inopportuna”

La foto di Maurizio Martina sulla tomba di Giulio Regeni ha fatto scoppiare la rabbia della famiglia del ragazzo morto due anni fa in Egitto.

È stata Paola Deffendi, la madre di Giulio, a esprimere tutto il malcontento della famiglia Regeni con un post su Facebook pubblicato pochi minuti dopo aver visto gli scatti pubblicati dal Pd che ritraevano il segretario bergamasco del partito al cimitero di Fiumicello, a Udine, davanti alla tomba del figlio.

“Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si fa la foto che non abbiamo mai voluto, fatto gravissimo”. La famiglia Regeni, infatti, ha sempre voluto tenere il massimo riserbo sulla tomba di Giulio, non ha mai voluto fosse fotografata né ha mai acconsentito a che si svolgessero commemorazioni o manifestazioni al cimitero.

La loro volontà che il luogo della sepoltura, nonostante il giusto clamore mediatico della vicenda, rimanesse privato è stata sempre manifesta e per questo motivo hanno interpretato l’iniziativa del segretario reggente del Pd come un’invasione della loro privacy e una forzatura rispetto alle loro richieste.

“Rimosse le foto diffuse, ci appelliamo alla sensibilità stampa” e anche Bergamonews per rispetto e come richiesto dalla famiglia Regeni ha rimosso la foto del segretario del Pd Martina sulla tomba di Giulio Regeni.

“Le foto diffuse – spiegano dal Pd – sono state prontamente rimosse ieri come richiesto dalla famiglia perché l’unico intento della visita è stato quello di onorare la memoria di Giulio. Abbiamo richiesto e ci appelliamo ancora alla sensibilità della stampa affinché sia rispettata la volontà della famiglia Regeni”.