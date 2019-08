Cento anni sono una tappa importante per un’istituzione culturale, perché significa attraversare il tempo continuando a crescere, testimonia il sostegno di una Comunità orgogliosa del proprio patrimonio, vuol dire sopravvivere alla guerra e rinascere.

Questa è la ragione per cui il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi di Bergamo si è “vestito a festa” per spegnere queste 100 candeline, con la mostra creata su misura Noi abbiamo 100 anni loro molti di più – Dinosauri al museo.

Diversi modelli iperrealistici all’interno dell’esposizione, cinque per l’esattezza, sono stati creati per dar forma ad altrettanti esemplari fossili o calchi fossili conservati in Museo, quasi tutti ritrovati nella zona bergamasca. Ricostruzioni che nascono da uno studio scientifico preciso e puntuale, volto a restituire l’anatomia e l’attitudine naturale di queste creature preistoriche.

Un’occasione ed un allestimento che hanno richiamato molti visitatori, e che l’assessore alla cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, commenta positivamente, rilevando l’importanza dell’interesse dimostrato dalla cittadinanza:

“A quaranta giorni dall’apertura della mostra i risultati di pubblico sono di grande soddisfazione, sono infatti oltre 25.000 i visitatori che hanno varcato le soglie del museo. Una proposta che piace non solo ai bambini ma che – abbiamo notato – fa tornare in museo anche una fascia di visitatori adulti che si ricordano del “loro” museo visitato per la prima volta da piccoli. La spettacolare esposizione diventa inoltre occasione di una serie di approfondimenti sulla conservazione dei reperti del museo e di una riflessione sui grandi temi scientifici come la teoria dell’evoluzione e le cause dell’estinzione di alcune specie. Chi frequenta i laboratori didattici potrà anche apprendere come le nuove tecnologie unite ad un lavoro artigianale ed artistico hanno permesso la ricostruzione realistica dei Dinosauri esposti”.

Anche il direttore del Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi, Marco Valle, si esprime fiducioso: “Certamente i dati riferiti all’affluenza fino a qui ottenuti sono confortanti e ripagano del grande impegno profuso dal personale del Museo per la realizzazione di questo evento che coinvolge tutte le sale del museo. Un’impresa davvero grandiosa che sta dando ottimi frutti.

Non è tuttavia questo l’unico risultato atteso dalla mostra in atto, accanto a dinosauri e ricostruzioni in grandezza naturale di animali da tempo estinti, è possibile rendersi conto dell’attività ormai consolidata del museo, dall’esposizione di reperti fossili unici al mondo alla visione dei bachi da seta e del formicaio vivente. Sono certo che il grande numero di visitatori che entrano in questi giorni per la prima volta nelle nostre sale, attirati dai dinosauri, si potranno rendere conto della ricchezza del patrimonio custodito ed esposto nel nostro museo, frutto di oltre un secolo di storia e costantemente fruibile dalla cittadinanza”.

Noi abbiamo 100 anni loro molti di più – Dinosauri al museo propone inoltre durante i week end diversi appuntamenti per le famiglie, perché crescere insieme imparando e divertendosi è importante!

Sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà la volta di (3D)inosauri con il paleoartista Davide Bonadonna.

L’evento è a cura di Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana A.P.P.I..

Domenica 6 maggio con primo primo turno 14.30-16.00 e secondo turno 16.15-17.45 visita guidata per tutti (bambini dai 7 anni di età): E tu dove vivi? Evento a cura di ADN Associazione Didattica Naturalistica.

È possibile consultare il calendario delle giornate-evento dei fine settimana sul sito www.dinosauribergamo.it e sul sito del museo www.museoscienzebergamo.it dove, nella sezione didattica, si possono inoltre trovare le proposte per le scuole.