Evade dai domiciliari, non si ferma al posto di blocco e aggredisce carabinieri: arrestato

Non si ferma all’alt dei carabinieri e si dà alla fuga. Finisce così nei guai un 26enne marocchino, arrestato dai militari a Terno d’Isola.

Il fatto è avvenuto lunedì 23 aprile quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha intimato l’alt al giovane motociclista, che però non si è fermato dandosi alla fuga.

I carabinieri hanno quindi iniziato l’inseguimento del motociclo che, procedendo a velocità elevata, ha cercato di fuggire attraversando un parco della zona, finendo la proprio corsa pochi minuti dopo su un terreno sterrato.

Il giovane, pregiudicato, senza patente né assicurazione, guidava un veicolo a lui non intestato ed era già sottoposto alla misura dei domiciliari. Ha inoltre opposto resistenza procurando a uno dei militari ferite guaribili in 5 giorni. In fuga il passeggero che viaggiava con lui.