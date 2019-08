Champions, su Canale5 Liverpool-Roma: la tv del 24 aprile

Martedì 24 aprile Canale5 trasmetterà la partita di calcio tra Liverpool e Roma, match valido per la semifinale di andata di Champiosn League. Il fischio d’inizio è alle 20.45 e il collegamento comincerà dalle 20.40.

La sfida si disputa all’Anfield stadium di Liverpool, mentre l’incontro di ritorno si giocherà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 2 maggio.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta delle sei puntate della fiction “Questo nostro amore 80”, con Anna Valle, Neri Marcoré, Dario Aita e Aurora Ruffino.

Andranno in onda gli episodi numero nove e dieci. Nel primo, Vittorio inizia le trattative per l’acquisto di Teledora insieme a Domenico. Nel frattempo Benedetta cerca di recuperare il suo rapporto con Bernardo. Nel secondo, Fortunato continua ad andare in carcere da Caterina che è sempre dura con lui. Intanto sembra che Vittorio sia concentrato soltanto sul futuro di Teledora.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan. Verranno proposti due episodi intitolati “Pazzi s’amore” e “La grande sfida”. Nel primo, Danny e tutta la squadra indagano sulla scomparsa di un programmatore. Nel secondo, dopo mesi di latitanza, la dottoressa Gray si presenta alla centrale affermando di non ricordare nulla.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e su La7 con una nuova sfida dei talk-show. Sulla terza rete Rai l’appuntamento è con “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 c’è “diMartedì” con Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 il film “Colpevole d’innocenza”, con Ashley Judd; su Italia1 alle 21.25 “Dirty dancing”; con Jennifer Grey e Patrick Swayze; su Tv8 alle 21.30 “Land of mine – Sotto la sabbia”, con Roland Moller; su Canale Nove alle 21.25 “Maldamore”. Ancora, su Rai4 alle 21 “I nuovi vicini”, con Clemence Poesy; su Rai5 alle 21.15 “Il fondamentalista riluttante”, con Riz Ahmed; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Albert Nobbs”, con Glenn Close; su Iris alle 21 “Joe Kidd”, con Clint Eastwood.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Private practice”, con Amy Brenneman. Andranno in onda quattro episodi dal titolo “Ex-vita”; “Aspetta e vedrai”, “Arrivi o te ne vai?” e “Quello che le donne vogliono”. Nel primo, in ospedale sono tutti occupati con il caso di una donna affetta da schizofrenia post partum. Nel secondo, Violet viene invitata da Sheldon a prendere parte a un progetto di terapia per coppie. Durante una pausa delle sedute, però, Violet vede uno dei mariti insieme a delle altre mogli. Nel terzo, Cooper ha a che fare con una piccola paziente con un grave problema cardiaco. Dopo diversi anni, sembra che possa essere operata. Nel quarto, Cooper arriva in ufficio e un ragazzo gli si avvicina per poi presentarsi: è un vecchio paziente di Cooper che, da bambino, aveva problemi al viso che lo portavano a isolarsi e a non parlare.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica del Grande fratello, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15”, su Real Time alle 21.10 il reality “Hello goodbye” e su Italia2 dalle 21.20 il telefilm “2 broke girls”.