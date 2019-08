Atalanta, Europa più vicina: come sarà la volata finale con Milan, Fiorentina e Samp

Un passo alla volta e l’Europa è sempre più vicina.

Sembrano lontanissime le preoccupazioni nate in casa Atalanta dopo il brutto ko interno rimediato con la Samp. Una sconfitta che sembrava compromettere il ritorno in Europa League dei nerazzurri, che invece sono stati capace di ribaltare nuovamente tutte le carte in tavola.

Merito anche – è proprio il caso di dirlo – di qualche passo falso commesso dalle dirette concorrenti.

A partire dal Milan, che ad aprile non è più stato capace di vincere dopo una cavalcata incredibile con Gattuso che da gennaio a marzo aveva portato i rossoneri addirittura a sperare di riacciuffare il quarto posto. Il clamoroso ko interno col Benevento (che proprio mercoledì era stato schiacciato dall’Atalanta, 3-0, in Campania) è solo la certificazione della crisi.

Non sta meglio la Samp, che dopo un girone d’andata favoloso ha iniziato a zoppicare in modo evidente. L’attacco non entusiasma più e la difesa prende gol a grappoli. Il 4-0 subito a Roma contro la Lazio ha messo in luce una volta di più i gravi problemi che hanno gli uomini di Giampaolo.

C’è poi la Fiorentina ancora in corsa per il sesto e il settimo posto. Ma per i viola si può fare un discorso a parte: dopo la tragedia che si è portata via Astori i toscani hanno vinto cinque partite di fila, tornano prepotentemente in corsa per un posto in Europa. L’entusiasmo, però, ora sembra essere finito come testimonia l’unico punto arrivato nelle ultime tre gare, conquistato in casa contro la Spal.

L’Atalanta sembra essere la squadra più in salute in lotta per sesto e settimo posto: nelle successive otto partite dopo il ko rimediato in casa della Juve lo scorso 14 marzo i nerazzurri hanno conquistato cinque vittorie, due pari e una sola sconfitta.

E ora? Il calendario migliore sembra avercelo la Samp con il solo Napoli da affrontare nelle ultime quattro gare; poi Cagliari, Sassuolo e Spal per gli uomini di Giampaolo.

Napoli anche per la Fiorentina, subito nel prossimo turno di campionato. Poi per i toscani ecco Genoa e Cagliari prima dello scontro diretto col Milan.

L’Atalanta non deve commettere passi falsi domenica prossima in casa contro il Genoa, perché poi affronterà la Lazio a Roma e il Milan in casa prima di chiudere in Sardegna, contro il Cagliari.

Infine i rossoneri. La squadra di Gattuso ha due gare all’apparenza semplici con Verona e Bologna, poi due scontri diretti da dentro-fuori con Atalanta e Fiorentina.

Quattro giornate alla fine, tutto è ancora aperto e possibile.

L’Atalanta c’è. L’Europa può arrivare, ma serve fare un passo alla volta.