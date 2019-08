Aruba cerca personale a Ponte San Pietro

Continua la campagna assunzioni di Aruba. Anzi, dall’apertura nell’autunno scorso del nuovo Data Center del gruppo, a Ponte San Pietro, non si è più fermata.

La società bergamasca che offre servizi di web hosting, e-mail, registrazione di nomi di dominio, posta elettronica, connettività, housing, server dedicati, virtual private server, servizi di posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale, oltre a soluzioni di Cloud Computing è alla ricerca di laureati, non solo esperti dell’ambito ICT. Tra i requisiti fondamentali la conoscenza della lingua inglese e una buona familiarità con i principali applicativi informatici.

Ecco i profili ricercati per la sede di Ponte San Pietro:

Solution Architect: la risorsa sarà inserita all’interno del team di Ingegneria e si occuperà della redazione dei progetti necessari a rispondere ad esigenze di clienti in ambito di servizi di datacenter.

Solution Manager: all’interno del reparto customer care la persona sarà in grado di affiancare il Cliente Gold nella gestione di progetti critici.

Inside Sales Manager – Francia: il candidato ideale sarà chiamato promuovere i servizi Aruba nel mercato francese.

ICT Service Manager: all’interno del team Managed Services, nel gruppo di supporto e monitoraggio, la figura ideale gestirà direttamente le risorse del team TSC e si occuperà dell’escalation verso altri team Aruba o stackholder esterni.

Sviluppo Grafometria: la figura ricercata sarà inserita all’interno del gruppo di sviluppo che si occupa delle evoluzioni e della manutenzione degli applicativi client e server in ambito Firma Grafometrica.

Windows System Engineer: all’interno del team Managed Services, nel gruppo di Operations – Windows, la persona si occuperà della gestione delle change e del supporto alla normale operatività dei sistemi dei clienti, delle implementazioni dei nuovi progetti.

Linux System Engineer Junior: la figura sarà inserita all’interno del team Managed Services, nel gruppo di Supporto e Monitoraggio. Si occuperà della verifica periodica del buon funzionamento dei sistemi dei clienti, monitorerà gli stessi e sarà il primo punto di contatto in caso di richieste o incident.

Linux System Engineer: all’interno del team Managed Services, nel gruppo di Operations – Linux, la risorsa si occuperà della gestione delle change e del supporto alla normale operatività dei sistemi dei clienti.

Operations Infrastructure Engineer: la persona sarà inserita all’interno del team Managed Services, nel gruppo di Operations – Infrastructure. Si occuperà della gestione delle change e del supporto alla normale operatività dei sistemi dei clienti, delle implementazioni dei nuovi progetti.

Senior System Admin Linux: il candidato ideale si occuperà prioritariamente dell’amministrazione di sistemi su piattaforma Unix/Linux, server di virtualizzazione, Cloud Computing e Storage, con mansioni di setup e/o configurazione e/o manutenzione di server secondo le necessità degli utenti finali. È previsto contatto diretto con l’utente per la messa in opera e per la manutenzione del servizio.

Project Manager Engineering: all’interno del team di engineering, la figura ricercata si occuperà del delivery e della gestione dei progetti data center realizzati per clienti.

IT Technical Writer: la risorsa sarà inserita all’interno del team di Ingegneria e sarà dedicata all’analisi di fattibilità tecnica ed economica e alla stesura documentale di progetti IT.

Customer Care Support Junior: la risorsa sarà inserita all’interno del Customer Care e avrà il compito di erogare assistenza, gestire i reclami ed eventuali attività di supporto al reparto.

Assistenza clienti tecnica – Servizi Datacenter: all’interno del team di Assistenza Tecnica Servizi Cloud e Data Center la figura ricercata avrà il compito di erogare assistenza di secondo livello ai clienti.

Data Center Product Owner: per l’area Direzione di Prodotto Aruba sta cercando un Product Owner che abbia profonda conoscenza del mercato di riferimento, sappia lavorare in team e che sia in grado di seguire progetti gestendone il backlog e coordinando le attività dei vari reparti aziendali.

Tecnico Junior di presidio di Data Center: la persona sarà inserita all’interno del FOC (Facility Operations Center) con orario distribuito su 3 turni e si occuperà delle seguenti attività: monitorare, prestare assistenza e gestire i sistemi e gli impianti presenti nel data center, sia di tipo tecnologico che di tipo informatico, questi ultimi basati principalmente su sistemi operativi Microsoft Windows Server e Linux; eseguire attività di primo intervento o di escalation in caso di problemi; accogliere ed assistere clienti e persone in visita al data center; gestire e risolvere problematiche di base relative all’installazione e manutenzione dei sistemi server presenti.

Sales Specialist/Account: la figura pianificherà in autonomia le visite pressi i clienti, sarà chiamato a definire, sulla base delle direttive del responsabile Commerciale, il “portafoglio clienti” e terrà in prima persona i rapporti con i clienti, sia Enterprise sia Retail.

Aruba utilizza, come principale strumento di recruiting del personale, la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi), che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte. I candidati interessati a lavorare nel centro dati dell’azienda informatica possono inviare la candidatura per mail all’indirizzo di posta elettronica indicato, anche per rendersi disponibili in vista delle prossime selezioni di personale.