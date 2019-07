Batterie, bici sportiva e televisore: razzia alla piazzola ecologica, tre arresti

Hanno rubato batterie esauste, una bicicletta sportiva, un televisore e altro materiale per un valore commerciale di diverse centinaia di euro. Sabato 7 aprile, i Carabinieri della stazione di Caravaggio hanno arrestato in flagranza di reato tre rumeni pregiudicati, un uomo e due donne rispettivamente di 25, 25 e 20 anni, domiciliati a Romano di Lombardia.

I tre sono stati fermati dopo aver compiuto un furto all’interno della piazzola ecologica di Fornovo San Giovanni. Vicino alla discarica i tre avevano lasciato il mezzo dove avrebbero caricato la refurtiva, un’autovettura gravata da un provvedimento di fermo amministrativo per altra causa.

Una telefonata al Comando dei Carabinieri aveva segnalato dei movimenti sospetti in zona e quindi allertato i militari dell’Arma. La recinzione della piazzola ecologica era stata danneggiata in più punti, per consentire così di introdursi agevolmente all’interno della stessa. Già in passato il era stato oggetto di altre “visite” furtive. Sabato sera la svolta con l’arresto in flagranza di reato dei tre con la contestazione di furto pluriaggravato in concorso.

Su disposizione del PM di turno, lunedì mattina, in Tribunale a Bergamo, i tre fermati verranno sottoposti ad udienza di convalida per direttissima. Nel frattempo nei loro confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni di Romano di Lombardia.

Sempre in serata sono giunti anche i complimenti da parte del Sindaco di Fornovo San Giovanni al Comando Stazione CC di Caravaggio per l’efficace intervento anticrimine effettuato dai militari. Il primo cittadino ha anche formalizzato la denuncia.